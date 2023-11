El soltero más confundido de la historia de 'First Dates': "Yo creo que soy multiorgásmico porque me gustan todas"

Hasta el redactor del programa le ha pillado las mentiras a Héctor: "A mi una mujer no se me ha quejado en la cama en la vida, soy una maravilla" Los nervios le han jugado una mala pasada a este soltero

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. En el programa todo el mundo tiene cabida y una oportunidad para encontrar el amor, pero no siempre sale como esperaban.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

El programa ha dejado un momento cómico en la cita entre Héctor y Noelia. El riojano llegó al programa comparándose con Clint Eastwood, y añadía con total descaro: “En la puta vida una mujer se ha quejado conmigo en la cama”, unas palabras y una actitud que bien poco cuadraban con el chico nervioso y tembloroso que se sentó a cenar con Noelia.

Noelia, es una chica llena de vitalidad y energía que ha venido al programa a encontrar el amor: "no soy una monja de clausura, he tenido mis cositas, perdona mamá" decía a cámara. Y cuando ha visto ha Héctor no le ha parecido mal: "a mi me gustan los culitos" ha dicho.

Durante la cena Héctor estaba tan nervioso que iba inventándose sobre la marcha las respuestas: “Perdóname, que estoy un poco nervioso”, le advertía a Noelia, “una persona súper extrovertida”.

Ella le pidió que le hablase de sus gustos: “¿Qué te llama a ti la atención? Algo que busques en internet o de lo que leas porque te interese ese tema”. “Por ejemplo, una cosa que me gusta mucho es... La psicología”, respondió él. “¡Toma ya! A mí también”, exclamó ella. “¿Sí?”, se sorprendió él incluso animándose a chocar la mano con ella.

Héctor le había confesado a Noelia que le dan miedo los aviones, pero cuando ella le ha dicho que

Para ella ese interés era super importante, pero era una mentira más de Héctor que hasta el redactor del programa pilló cuando le preguntó por el libro: “Ahí me jodes, tío, porque... Esto me lo he inventado un poco. Ahí me vas a joder”. “Sinceramente, lo de la psicología me lo he inventado porque no sabía qué decir”.

Pese al invento, lo cierto es que una y otro congeniaron a primera vista. Así, Noelia acabó concediendo una segunda cita a Héctor, que hizo lo propio. “Está muy nervioso. Me gustaría conocerlo más para ver si esos nervios se le van y puedo conocer al verdadero”, dijo ella. Está por ver si encontraron, de verdad, otros gustos en común.