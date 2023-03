La víctima de la supuesta violación de Achraf explica el suceso

En su declaración, la joven de 24 años aseguró que "en casa las cosas se salieron de control" El lateral marroquí niega las acusaciones y sigue en libertad, aunque bajo vigilancia policial

El 27 de febrero se publicó en 'Le Parisien' que Achraf Hakimi estaba siendo investigado por una supuesta violación. La información del medio francés detallaba que una joven de 24 años declaró haber sido violada en un encuentro con el jugador del PSG en el domicilio de éste.

En las últimas horas se ha conocido que, después de la acusación formal de la Fiscalía francesa contra el marroquí, la mujer ha explicado su versión de lo ocurrido antes de realizar la denuncia.

La joven acudió al domicilio de Achraf el 25 de febrero después de un mes de conversaciones vía Instagram. La mujer del lateral, la actriz Hiba Abouk, y sus dos hijos se econtraban en Dubai de vacaciones, por lo que Hakimi se encontraba solo en casa y la invitó. En su declaración, la supuesta víctima aseguró que "en su casa fue donde las cosas se salieron de control".

"Me besó en los labios, me levantó la ropa y me besó los pechos a pesar de negarme a ello. También me hizo tocamientos vaginales", explicó la denunciante. La abogada de Achraf Hakimi niega todas las acusaciones y asegura que el jugador es inocente.

Christophe Galtier, técnico del equipo parisino, no quiso responder preguntas respecto al caso y aseguró que confía en la Justicia. El PSG comunicó su apoyo al marroquí y su confianza en la investigación policial. Hiba Abouk, por su parte, ha borrado algunas fotografías de Instagram en la que aparece Achraf y, según la prensa, ha pedido el divorcio.

El jugador está en libertad pero bajo vigilancia policial. A nivel deportivo, Hakimi está entrenando con normalidad y puede jugar.