El comisionado de la MLS, con todo a por Leo Messi

Don Garber condeció una entrevista a 'The Athletic' en la que abrió las puertas al argentino El ex del Barça sigue sin renovar su contrato con el PSG, que concluye el próximo 30 de junio

A falta de poco más de tres meses para la expiración de su contrato -el próximo 30 de junio-, Leo Messi sigue sin renovar con el París Saint-Germain.

En las últimas semanas han habido diversas informaciones que apuntaban en todas direcciones: una aventura en la MLS, una vuelta al Newells Old Boys para jugar su etapa final de carrera en su país o una renovación con su actual club.

Don Garber, comisionado de la MLS, concedió una entrevista a 'The Athletic' en la que habló abiertamente de una posible llegada de Messi al fútbol estadounidense. "Sería genial para la MLS que Messi viniera. Es posiblemente el jugador más especial de la historia de este deporte", declaró. No obstante, su llegada no sería fácil debido a la actual estructuración de la competición: "Tendríamos que estructurar un trato que se adapte a Messi y su familia. ¿De qué manera? Honestamente, no lo sabemos hoy", explicó el neoyorquino.

El Inter Miami, club fundado por David Beckham, sueña con vestir a Leo Messi con su camiseta y Don Garber explicó que está preparado para crear un dispositivo especial para atraer al argentino: "La MLS es una entidad única. Lo que proponga Jorge Mas (dueño del Inter Miami), con la ayuda de Todd Durbin (vicepresidente ejecutivo de la MLS), para estructurar algo, será estudiado por el colectivo de clubes, que lo aprobará si lo considera adecuado". Respecto a la idea del Inter Miami, Don Garber aseguró que "si tenemos la oportunidad de hacerlo, será fuera de lo común".

El futuro de Leo Messi seguirá dando que hablar conforme su contrato vaya llegando a su fin. ¿Cuál será su próximo paso? De momento no hay nada claro y, tanto su continuidad en el PSG, como una posible marcha de Europa, pueden decidirse en las próximas semanas. La vuelta del partido de Liga de Campeones ante el Bayern, en la que el conjunto parisino visitará el Allianz Arena con el objetivo de remontar el 0-1 de la ida, puede ser clave en la decisión del astro argentino.