El duro inconveniente que ha hecho tambalear la boda de Tamara Falcó: "Se ha convertido en un conflicto lleno de tensión"

Un sobresalto que ha estresado a la marquesa "Me han dejado descompuesta"

Faltan menos de dos meses para la boda de Tamara Falcó y parece que la suerte no está de su parte: rumores de infidelidad por parte de Íñigo Onieva, un inesperado esguince tras una caída en 'El Hormiguero' y ahora este imprevisto que ha disparatado sus planes a pocos meses de la boda.

Tamara Falcó se ha quedado sin vestido de cara al gran evento el próximo 8 de julio, todas las miradas de la boda se iban a centrar en el diseño de un vestido de novia muy especial que se ha visto interrumpido:“Nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño”. Esas han sido las declaraciones de las diseñadoras del vestido de novia de Tamara Falcó han roto su contrato con ella a menos de dos meses para la boda.

Un nuevo contratiempo para la hija de Isabel Preysler, que se queda sin diseño para la boda con el ingeniero industrial Iñigo Onieva en el palacio de El Rincón.

Sophie et Voilá, es la firma de moda que estaba confeccionando el vestido, y ha hecho pública la ruptura del contrato a través de un comunicado enviado por el bufete de abogados Llorente y Cuenca. El problema habría estado en que la aristócrata quería copiar detalles de diseños ajenos a la marca.

El comunicado

“Desde Sophie et Voilà queremos informar de que, lamentablemente, el acuerdo entre Sophie et Voilà y la Sra. Falcó para la confección de su vestido de novia ha tenido que ser resuelto como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la Sra. Falcó”, han afirmado. “Desde el principio hemos puesto todo nuestro empeño para que se sienta la novia más guapa del año, cuidando cada detalle y escuchando sus ideas”, añadían.

“Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño”, motivo por el que han decidido romper el contrato.

“Por eso, y por el respeto que nos merece la originalidad de los trabajos de otras marcas de alta costura, no podemos cumplir con determinadas exigencias de la Sra. Falcó, que desde el inicio de la relación hemos desaconsejado y negado a realizar por acercarse demasiado a diseños ajenos a nuestra firma”, continuaban.

“Por último, queremos agradecerle a la Sra. Falcó y a todo su equipo la confianza depositada en Sophie et Voilà durante estos intensos días y trasladarle nuestros mejores deseos para el día de su boda”, concluían.

¿Qué dice Tamara Falcó?

La revista 'Hola' ha tenido acceso a las declaraciones de Tamara Falcó que se enteró de la ruptura por la prensa: “Me acabo de enterar por los medios... No tenía idea y nunca pensé que llegaríamos a este punto. De hecho, estábamos trabajando, al menos por nuestra parte, en un entendimiento”.La marquesa ha desmentido que quisiese plagiar un diseño: “Niego categóricamente que eso sea cierto. A ver… ¿Cómo voy a pedir que hagan algo así si yo soy la primera que me dedico a la moda? Tengo un respeto máximo a los diseñadores y a todos los trabajos relacionados con la profesión”.

“Una cosa es la copia y otra, el trabajo con inspiraciones, que es un proceso creativo común en todos los diseñadores que a mí misma me enseñaron incluso en la escuela de Marangoni, donde estudié. Aprendes que un proceso creativo bebe de muchas fuentes de inspiración y lo que yo les trasladé fueron mis inspiraciones sin intención de que copiaran un diseño”, afirma.

“Tengo que empezar todo desde cero. Me da mucha pena porque lo que tenía que ser un momento super especial e ilusionante de elegir el vestido y probarme se había convertido en un conflicto lleno de momentos de tensión. Se había desvirtuado totalmente el proceso…, pero aún así no pensé que fuéramos a llegar hasta aquí. Así que doy las gracias a Sophie et Voilà por todos su buenos deseos que me traslada en su comunicado, pero me han dejado lo que se dice compuesta y sin vestido”, concluía.