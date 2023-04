Tamara Falcó revela cómo será su fiesta de pedida de mano

La colaboradora de televisión organizará la celebración en casa de su madre, Isabel Prysler La Marquesa de Griñón ha explicado como será el evento en 'El Hormiguero'

Tamara Falcó y Íñigo Onieva tienen una de las relaciones más mediáticas de la actualidad. Todo lo que rodea a la pareja ocupa los titulares en diferentes medios, sobre todo desde que la Marquesa de Griñón colabora en 'El Hormiguero'. En el programa, Tamara habla con naturalidad de su relación y en este caso, ha dado detalles sobre su fiesta de "pedida de mano".

Tamara Falcó organizará la fiesta en casa de su madre, Isabel Prysler, y ha estado explicándole a Pablo Motos en que consiste este evento: "Estoy organizando una cosa que no... no... he preguntado bastante y básicamente es cuando se conoce tú familia y la familia de él, además hay intercambio de regalos de su familia a ti y de mi familia a él".

La hija de Isabel Preysler ha dado algunos detalles sobre la celebración, que tendrá 25 invitados y donde según dice "también vienen algunos de nuestros testigos". Durante la fiesta, Onieva debe regalarle una joya a su prometida, aunque Falcó cuenta estar "súper agradecida con la joya que me regalaron y no me tiene que regalar nada, lo que quiero es que se conozcan las familias".

Durante los comentarios de los colaboradores sobre este evento, Tamara Falcó advertía "en mi familia somos muy de discursos, yo no sé el por su lado", explicaba a sus compañeros: "Prepararos para la boda, es que nos encanta un micro. Mi hermano lo hace muy bien. Xandra también", añadía.