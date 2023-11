La primera aparición de Brad Pitt tras la grave polémica con su hijo Pax

Brad Pitt ha vuelto a aparecer públicamente tras las declaraciones de su hijo En los últimos días, se ha revelado una dura carta que el joven de 19 años dedicó al actor con motivo del Día del Padre

Brad Pitt ha vuelto a aparecer públicamente después de la polémica con su hijo, Pax. En los últimos días, se ha revelado una carta que el joven de 19 años dedicó al actor con motivo del Día del Padre durante el año 2020. En la misma, decía que era una "persona terrible y despreciable", asegurando que sus hermanos pequeños "tiemblan de miedo cuando está presente".

El medio 'Daily Mail' contactó con el entorno del afamado intérprete de Hollywood para saber su opinión. "La publicación de Instagram es triste y frustrante porque no mejora las cosas. Incluso cuando lo que se dice es malo para él, Brad solo respeta las voces de los niños".

Sin embargo, las opiniones si que apuntan a Angelina Jolie, ex mujer del actor desde 2016, como la principal culpable de la situación. "El equipo de Brad cree que ella ha estado jugando a estos juegos durante años, pero no quieren verse envueltos en una batalla con ella. Han pasado años y años en los que ella ha contado y vuelto a contar las mismas cosas venenosas sobre él y la realidad es que ha alejado a los niños, y eso molesta a Brad. Él se desvive por sus hijos".

EXCLUSIVE: Defiant Brad Pitt, 59, seen for the FIRST TIME since post emerged of son Pax, 19, branding him a 'world-class a**hole' - as actor smiles while driving $200k sports car amid estrangement from adopted children https://t.co/oOJzP2DGbI