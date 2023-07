Un nutricionista desvela el secreto para no comer de forma compulsiva en los buffet libre

Es muy complicado controlarse al ver tanta comida expuesta Pablo Ojeda ha explicado un truco

Estamos en verano y eso se relaciona con vacaciones. Muchas personas optan por ir a hoteles a desconectar, y una de las ventajas es que está la opción de poder desayunar, comer y cenar en el mismo lugar.

No solamente eso, y es que muchos restaurantes son buffet libre, y el hecho de ver tanta comida expuesta que puedes escoger sin límites, genera que te pases más de la cuenta. El nutricionista Pablo Ojeda ha dado unos consejos en 'LaSexta Xplica' para controlarse de "este tipo de alimentos que indudablemente te hace comer más".

La idea es respetar "la regla del 80-20". Esto significa que el 80% de la alimentación tiene que ser saludable, y el otro 20% son alimentos "más apetecibles". Ojeda ha asegurado que cuando nuestro estómago llega al 80%, "se empieza a liberar una hormona que se llama 'lectina', que es la que te da la saciedad en unos diez minutos". La clave para no caer en la tentación es "evitar en esos 10 minutos comerte el otro 20%".

El nutricionista ha explicado un ejemplo sobre una boda: en caso de que haya una hora de canapés, se come una hora, pero si hay dos, se comen dos. "Sin embargo, cuando nos sentamos en la mesa y pasan 15 minutos en ese proceso, ya no nos apetece tanto comer. Nos miramos y decimos: 'pues yo ya he comido, yo ya estoy lleno'".

En caso de que pasen los 10 minutos y sigas con hambre, deberás comer el mismo alimento: "Si cambio de estímulo, las papilas gustativas se activan y sigo comiendo", ha asegurado Pablo Ojeda.