Una nueva estafa llega a WhatsApp: puedes perder hasta 500 euros a través de Bizum

WhatsApp y Telegram, dos de las aplicaciones de mensajería rápida más utilizadas hoy en día, se enfrentan durante los últimos años a un aumento en el número de estafas a través de ellas. En esta ocasión, nos enteramos de un nuevo tipo de timo gracias a @ClaraGrima, una mujer que ha denunciado a través de X la situación que le ha tocado vivir y que involucra de forma directa al servicio de transferencia Bizum.

"Me acaban de robar 500€ y os lo cuento para que estéis atentos. Me ha llegado un Whatsapp (falso) de mi hermana, super informal, pidiendo que hiciera un BIZUM porque tenía que hacer un pago y no le iba la app. Lo sé, he sido ingenua. Un poco imbécil. No seáis como yo".

Entre las respuestas a este tuit, encontramos a otros usuarios como @Pedro64mendez que denuncian haber sufrido lo mismo, ya sea de forma directa o indirecta. El caso es que tanto Clara como Pedro aseguran que el número desde el que les escribieron pertenecía a la persona en la que confiaban: su hermana, si hablamos de Clara Grima.

Las autoridades siempre recomiendan asegurarnos de que la persona que se encuentra al otro lado del teléfono es realmente tu familiar o amigo y que necesita ayuda económica. Para ello, realiza una llamada de comprobación antes de enviar dinero a través de Bizum o transferencia bancaria, y evitarás cualquier tipo de susto.