El motivo por el que Álex Márquez pide a su hermano que no le eche de casa

Marc Márquez ha hecho oficial su relación con Gemma Pinto La pareja está de vacaciones en Marrakech para celebrar el 26 cumpleaños de la influencer

El pasado domingo, Marc Márquez sorprendió a sus seguidores. El piloto publicó una fotografía en sus redes sociales en la que hacía oficial su relación con Gemma Pinto. La pareja está de vacaciones en Marrakech para celebrar el 26 cumpleaños de la influencer.

Álex Márquez vive con su hermano en una mansión en la urbanización de La Finca, en Madrid. Después de que Marc hiciese la publicación con la modelo, Álex pidió a sus seguidores, a través de Twitter, que le ayuden a que su hermano no le eche de casa: "Rt y fav para que no me hagan las maletas y me echen de casa por favor".

RT y FAV para que no me hagan las maletas y me echen de casa porfavor — Alex Márquez (@alexmarquez73) May 21, 2023

Tras ese tuit, publicó otro que ponía: "Buenas noches que descanséis". Dani Martínez, que es amigo de los pilotos, le respondió: "¿En qué casa descansas esta noche al final?", a lo que Álex le contestó: "En la de siempre y encima la tengo toda para mí. Voy a aprovechar mis últimos momentos entre estas paredes...".