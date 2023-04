El momentazo del brujo de 'First Dates': se pone a leerle la mano a su cita y le suelta este tremendo zasca

Nada más entrar por la puerta, el brujo de 'First Dates' le ha mirado la mano a su cita, pero no ha empezado con buen pie "Tengo hijos pero no reconocidos, he sido donante de esperma" así se presenta Sergio

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

'First Dates' es un programa presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

El programa junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante la cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Sergio viene de Barcelona, en su vida ha hecho de todo: desde peluquero, a maquillador fúnebre o brujo, por herencia de su madre, dice. Y es que Sergio es un fuerte seguidor de las energías y del esoterismo y ha querido enseñarle sus habilidades a su cita nada más entrar por la puerta.

A María "esas cosas" le dan respeto y al principio, no le parecía una genial idea, dejarse leerle la mano por un hombre que hacía dos minutos que acaba de conocer. Pero Sergio ni corto, ni perezoso se ha tomado sus confianzas y le ha cogido la mano sin ningún tipo de pudor.

Al darle la vuelta a la palma, no se ha ido con rodeos y ha decidido empezar, leyendo cosas que no se deberían leer en una primera cita, si tienes intención de llegar una segunda. Directo a por la línea del sexo Sergio le ha espetado: "La tienes un poco pobre", ante la sorpresa del camarero y de Sobera que no sabían donde meterse. Y ha añadido: "Mira la mía es mucho más larga".

María estaba prácticamente sin palabras: "Bueno 30 años de casada, pues sota, caballo y rey", pero es que el brujo ha continuado con la personalidad de su soltera: "Pues pareces muy normalita, eh" le ha dicho sin ningún tipo de filtro.

Menos mal, que le había encantado su soltera, porque parece que esta cena va a ser cuanto menos, movidita. Y así ha seguido porque la carta de presentación de Sergio ha sido: "Tengo hijos pero no reconocidos, he sido donante de esperma".

Una cena en la que María no daba crédito, ojiplatica miraba a su soltero: "No hila muy fino a la vista está". Parece que el Cupido de 'First Dates' no ha acertado mucho entre estos dos.