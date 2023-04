El rechazo más rápido de la historia de 'First Dates': ¡Lo deja plantado en la barra!

Nada más entrar al restaurante Esther ha tenido claro que quería huir de allí Carlos Sobera se enfada: "Esto no es cómo venir al supermercado"

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

'First Dates' es un programa presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

El programa junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante la cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Carlos ha acudido al programa para encontrar el amor, aunque sus requisitos eran más propios del que quiere opositar a un trabajo que encontrar una pareja: "Es imprescindible que tenga el carnet de conducir", le decía Carlos a Sobera, desatando la risa del presentador.

Y es que las cosas, ya empezaban mal, porque al segundo Esther ha entrado por la puerta y el presentador le ha preguntado: "¿Tienes el carnet de conducir?" A lo que la soltera le ha respondido: "No, ni me lo quiero sacar".

Pero el permiso de conducción no ha sido el único problema, nada más ver a su soltero Esther ha dicho que quería marcharse de allí, y clara ha sido:

"Va a ser muy feo lo que voy a decir, pero no eres mi estilo", esas han sido las palabras de bienvenida a la cita. Sobera, que no perdía la esperanza les ha pedido que se diesen 5 minutos en la barra pero ya no había manera de arreglar aquello.

Después de la tajante entrada de Esther, Carlos no ha tardado en espetarle, algo despechado: "No entras en mi perfil tampoco, la quería más joven, para tener hijos". Un comentario que no ha gustado nada a la soltera y a los 5 minutos estaba saliendo por la puerta del restaurante.

La actitud de ambos ha desatado el enfado de Sobera: "Esto no es como venir al supermercado", pero vaya ninguna de las represalias ha conseguido frenar las ganas de los solteros de dejar plantada a su cita. El rechazo más rápido de la historia.