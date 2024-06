El duro mensaje de Gullit a Frenkie de Jong

El rendimiento de Frenkie de Jong no deja indiferente a casi nadie. Los admiradores del centrocampista neerlandés siguen destacando sus virtudes pese a su temporada plagada de contratiempos físicos, pero sus detractores vuelven a la carga insistiendo en su irregularidad y la falta de carácter en momentos puntuales para liderar tanto al Barça como a la selección de Países Bajos.

El debate sobre el presente de Frenkie de Jong continúa a la orden del día. El último en pronunciarse sobre el rendimiento del jugador ha sido nada más y nada menos que Ruud Gullit. El mítico futbolista neerlandés fue muy crítico en su análisis y se atrevió a brindar unos consejos al jugador azulgrana para intentar aprovechar al máximo todo su potencial futbolístico.

De entrada, Gullit recurrió a su propia persona y a la figura de Johan Cruyff para advertir de la necesidad de un cambio urgente. "Le diré algo a Frenkie. Empecé en el Feyenoord como extremo derecho, pero entonces Johan Cruyff me dijo: "Ruud, tienes que mejorar a tus compañeros. Nunca lo entendí. ¿Pero sabes por qué me dijo eso? Porque cuando mejoras a tus compañeros, siempre juegas bien", agregó.

Más ambición y personalidad

Ruud no se escondió al mostrar su decepción por el rendimiento global de Frenkie de Jong. "No, está jugando mal, pero no está a la altura del nivel que tiene. Si miras a Frenkie de Jong en el último Mundial, ¡era como un fantasma! Tiene que tomar el asunto en sus propias manos".

Sin duda, un debate abierto que en numerosas ocasiones se ha compartido en el barcelonismo.