Pimienta, optimista: "Me han dicho que vamos a tener un equipazo"

García Pimienta en Sevilla ya es una realidad en Sevilla. El nuevo técnico del equipo hispalense ha sido presentado este miércoles en el antepalco del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, un acto donde ha respondido a muchas cuestiones de la actualidad del club de Nervión antes de empezar una temporada que se prevé clave para el futuro del Sevilla.

El entrenador ha valorado su incorporación al Sevilla: "Hemos hecho una temporada muy buena en Las Palmas. Cuando me reuní con Orta y el presidente me transmitieron mucha confianza, me convencieron fácil. Se va a construir un equipo con ambición, con mucha hambre. Es un reto muy bonito, quiero insistir en que la afición se merece que el equipo lo de todo en el terreno de juego", reconoce.

La afición sevillista ha acabado cansada del equipo la pasada temporada, aunque Pimienta parece tener la receta para volver a motivar a los sevillistas: "Nosotros somos los que tenemos que darle a la afición. Es nuestra responsabilidad tanto como cuerpo técnico como jugadores de que la afición se sienta identificada con la plantilla".

Sobre jugadores como Ansu Fati o Peque, posibles objetivos, ha sido claro: "Ansu Fati es un excelente jugador, pertenece al Barça. No voy a hablar. Peque, como con Ansu, es un chico que conozco muy bien, lo hace bien allí, pero pertenece a otro equipo. Es un buen jugador, pero hablar de jugadores de otro equipo no está bien".

Finalmente, Pimienta se ha mostrado optimista de cara al equipo de la temporada que viene: "Me han dicho que vamos a tener un equipazo con buenos jugadores que vamos a sacarle el máximo rendimiento posible. Como van a venir buenos jugadores, la cosa va a ir bien seguro. Hay que ilusionar a la afición", ha expresado.