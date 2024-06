McGregor siembra las dudas en la UFC

La vuelta de Conor McGregor a la UFC podría estar en peligro. La mayor 'super estrella' que ha pasado por la compañía tiene fijado su regreso para el próximo 29 de junio en el UFC 303 de Las Vegas, donde peleará con Michael Chandler en un evento que promete romper récords en cifras económicas. Según anunció el propio Dana White, los números en ventas de tickets serán históricos. Nadie quiere perderse la vuelta del más grande.

'The Notorious' lleva sin pisar la jaula desde hace casi tres años. Tuvo una aparatosa lesión en julio de 2021 ante Dustin Poirer en el tercer episodio de la saga entre ambos, y hasta la fecha ha estado más centrado en sus negocios, empresas y proyectos en el mundo del cine que a recuperarse físicamente. Los vídeos en los que se ve al irlandés de fiesta que se han publicado las últimas semanas levantan muchas sospechas entre los fans y la misma UFC, que ya ha visto como se ha caído uno de los momentos más esperados para la promoción de este pleito.

Se cae la rueda de prensa

El pasado lunes 3 de junio, la UFC se vio obligada a cancelar la conferencia de prensa entre McGregor y Chandler que se iba a celebrar ese mismo día en el 3Arena de Dublín. La UFC trata estos eventos como si de un combate estelar se tratase, con la atención mediática de todos los medios de comunicación. Miles de fans y periodistas viajaron a la capital irlandesa únicamente para cubrirlo y se fueron con las manos vacías.

Pese a que la empresa no confirmó los motivos de la cancelación, muchos temen que sea la antesala de una retirada de Conor de la pelea. "La rueda de prensa tuvo que ser cancelada por una serie de problemas fuera de nuestro control. Pido disculpas a mis fans irlandeses y de alrededor del mundo por los inconvenientes, aprecio vuestro apoyo y pasión. No puedo esperar más a dar un 'show' en el octágono" declaró 'The Notorious' en sus redes sociales.

A McGregor tampoco le ayuda que en el otro lado de la película esté un Chandler que lleva más de un año preparándose para esta pelea. El estadounidense es una 'bestia física' que no para de entrenar ni un solo día, conocedor que una victoria ante la mayor estrella de todos los tiempos le colocaría en un estatus privilegiado dentro de las MMA.

ESPN borra la pelea

Otro de los movimientos que está alimentando estas dudas viene por parte de ESPN, que ha eliminado los videos promocionales de UFC 303 de su plataforma. Además, la propia UFC también ha borrado del mapa algunas de las peleas de McGregor que tenía subidas en su canal de Youtube, algo que suele hacer la empresa para hacer más grande el 'hype' de un combate.