¿Por qué fue Malala, la premio nobel de la Paz, a los Oscars?

La activista pakistaní posó en la alfombra dorada de los Oscars La audiencia quedó asombrada ante la aparición de Malala, la premio nobel de la Paz

Malala Yousafzai, premio nobel de La Paz en 2014, acudió a la gala de los premios Oscars. Su posado en la alfombra dorada hizo que muchos, desde sus casas, se preguntasen por qué estaba allí la activista pakistaní.

Malala Yousafzai se convirtió en un símbolo internacional de la lucha en favor de la educación de las niñas, después de que en 2012, los talibanes le disparasen por oponerse a las restricciones de la educación a la mujer en su país.

La nobel de la Paz, posó en la alfombra luciendo un elegante vestido largo recubierto de lentejuelas plateadas con un hiyab incorporado, de la firma Ralph Lauren.

La activista acudió al evento en calidad de productora ejecutiva de 'Stranger at the Gate' nominado a mejor cortometraje documental.

El corto narra la historia de un marine estadounidense que planea un atentado terrorista contra una mezquita de un pequeño pueblo de Estados Unidos. El plan da un giro inesperado cuando se encuentra cara a cara con las personas a las que quería matar.

Durante la gala, Malala protagonizó uno de los momentos destacados de la noche cuando el presentador, Jimmy Kimmel, se acercó a su asiento durante un monólogo y le preguntó:

"¿Crees que Harry Styles escupió sobre Chris Pine?", refiriéndose a una de las polémicas de Hollywood de la temporada.

A lo que la activista, molesta, le respondió: "Yo solo hablo sobre paz".

Jimmy Kimmel asks Malala Yousafzai a viewer question: “As the youngest Nobel Prize winner in history, I was wondering, do you think Harry Styles spit on Chris Pine?”



“I only talk about peace.” #Oscars#Oscars95https://t.co/OizA2V2cyr pic.twitter.com/krf3VvN7os