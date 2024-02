Jordi Évole sufre un ataque de cataplexia al escuchar gritar "Viva Franco"

El presentador Jordi Évole padece cataplexia. Esta enfermedad provoca episodios súbitos de debilidad muscular, que son provocados por emociones como el enfado o la risa.

El conductor de 'Lo de Évole' ha sufrido algún ataque durante la grabación de un programa, como pasó hace un tiempo en la entrevista con Wyoming en 'El Intermedio'.

Jordi Évole ha vuelto a sufrir otro ataque de cataplexia mientras realizaba una grabación con Henar Álvarez. El comunicador y la humorista se encontraban paseando por la capital española, cuando Évole tuvo que apoyarse en un coche y en la guionista.

Esta vez, el motivo fue la risa provocada al escuchar gritar un niño. Évole y Henar charlaban sobre feminismo cuando escucharon gritar un "¡Viva Franco!". La primera vez se quedaron sorprendidos, pero la reiteración provocó un ataque de risa en el presentador.

"Espera, que me va a dar...", avisaba Évole, al tiempo que Henar contestó: "Yo te cojo". "No me tendría que hacer gracia...", confesaba el periodista mientras quitaba importancia al asunto.

"Bueno, en el Madrid de Ayuso no te vas a encontrar a tu ex por la calle, pero sí a un niño diciendo 'Viva Franco'...", añadía. "Cuando hay avances siempre hay reacciones", contestaba Henar Álvarez.