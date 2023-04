El inesperado revés para Hiba Abouk en su separación de Achraf Hamiki

La actriz se ha encontrado con un inconveniente en mitad del proceso de separación Achraf Hamiki imputado por abusos sexuales a una joven de 24 años

La fortuna no está del lado de Hiba Abouk. Tras confirmar los rumores de su ruptura con Achraf Hakimi después de su imputación por abusos sexuales en su domicilio de París a una mujer de 24 años, un nuevo elemento en la separación ha sorprendido a la actriz.

Mientras Hiba se encontraba de viaje con sus dos hijos en Dubai, Achraf habría producido los abusos con la joven en el interior de su domicilio. Un punto de inflexión en su relación, que ya se encontraba en un momento inestable y que todavía inclinó más la balanza para la separación.

Hiba Abouk se pronunció tras la imputación de su futuro exmarido, la actriz se posicionó de una forma clara: "Siempre estaré del lado de las víctimas", declaraba en 'El País'. Iniciados los procesos de divorcio, la intérprete se ha encontrado con una sorpresa que ha entorpecido la separación.

Según relata la publicación 'First Mag' en Twitter, Hiba acordaría quedarse con la mitad de los bienes y la solvencia del jugador internacional marroquí, con el que tiene dos hijos en común, pero se ha llevado un gran revés.

Hakimi es uno de los jugadores mejor pagados de la Ligue 1, su posición en el Paris Saint Germain le ha llevado a embolsarse más de un millón de euros al mes. Cuando Hiba acudió con sus representantes legales a la justicia para solicitar la cantidad que consideraban que correspondía por su divorcio, les informaron de que no existía tal fortuna. Hace bastante tiempo que Achraf puso todas las ganancias a nombre de su madre.

