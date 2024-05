Nadal - Federer, el reencuentro más esperado

A la espera de saber si podrá estar finalmente en Roland Garros, Rafa Nadal se ha dado el lujo de protagonizar un momento para el recuerdo junto a su gran amigo Roger Federer. La prestigiosa marca Louis Vuitton en sus campañas 'Core Values' ha conseguido juntar a dos de las mayores leyendas del mundo del tenis bajo el lema 'Algunos Viajes se convierten en leyendas'.

Nadal y Federer son retratados en su ascenso a la cima de la cordillera italiana los Dolomitas por la célebre fotógrafa Annie Leibovitz. Lejos de su conocido hábitat natural, el español y el suizo suben a más de 3.000 metros de altura representando la metáfora de sus carreras; una de las mayores rivalidades de la historia del deporte entre dos admirables atletas que son ya grandes amigos.

Una campaña por la que han pasado ilustres personajes y por la que tanto Nadal como Federer se sienten orgullosos de haber sido escogidos. "Sé cuántos íconos importantes han sido parte de esta campaña, así que estoy personalmente muy orgulloso de ser parte de ella, especialmente de poder compartir la experiencia con Roger; una persona que ha pasado de ser mi mayor rival a un amigo cercano. A lo largo de mi carrera he logrado más de lo que jamás soñé, al final del día me he dado cuenta de que el legado en términos humanos es el valor más importante", explica Rafael Nadal.

Por su parte, el suizo tampoco esconde la felicidad. "Es una oportunidad única trabajar en esta campaña con Rafa. Ha sido genial empezar siendo rivales y luego, al final de nuestras carreras, estar uno al lado del otro en esta campaña. Y donde estamos hoy aquí, creo que también lo encarna todo: estar en la cima de las montañas es algo significativo y especial para nosotros", dice Roger Federer.

Un lujo

Pietro Beccari, CEO de la marca Louis Vuitton, explica que pese a llevar más de 17 años trabajando en proyectos como este, sigue siendo brillante hacerlo con figuras de la talla de Nadal o Federer y todo lo que representan.

"Han pasado 17 años desde que lancé la primera campaña 'Core Values' con Antoine Arnault y estoy encantado de revivir esta serie icónica. Cada capítulo de Core Values celebra el legado de viajar, de trabajar con personas excepcionales y de transmitir, tanto física como emocionalmente. Ha sido brillante trabajar con Roger Federer y Rafael Nadal en esta nueva historia: ambos atletas inspiradores, amigos apasionados y testimonios del significado de la disciplina y la excelencia a través de sus trayectorias deportivas personales", afirma.