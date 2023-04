El positivo mensaje de Hiba Abouk tras su separación de Achraf Hakimi: "Empiezo de cero"

Hiba Abouk está de vuelta en redes sociales después de que se confirmase la ruptura de su matrimonio Esta separación llega después de que el jugador marroquí estuviera imputado

La actriz Hiba Abouk está de vuelta en redes sociales después de que se confirmase la ruptura de su matrimonio con Achraf Hakimi. Esta separación llega después de que el jugador marroquí estuviera imputado tras la denuncia de una mujer de 24 años en la comisaría del Valle del Marne por un supuesto abuso sexual en la casa del jugador a las afueras de París, mientras su esposa estaba de viaje en Dubái.

En sus redes sociales, la actriz publicó el siguiente mensaje: "Este nuevo mes estará lleno de abundantes bendiciones, nuevas oportunidades, energía revitalizante y prosperidad. Elijo liberar toda la energía que ya no sirve para mi bien. Abrazo este nuevo mes con el corazón abierto y el espíritu agradecido, confiando en que el universo se está alineando a mi favor".

Hiba Abouk ya dio pistas sobre su nueva vida al colgar un vídeo de París mientras estaba recorriendo las calles con el coche con una música de fondo: "Non, je ne regrette rien", de Édith Piaf. Una canción que esconde en sus letras una hermosa lección:

"No, nada de nada. No, no me arrepiento de nada. Se paga, se barre, se olvida. No me importa el pasado, con mis recuerdos, yo encendí el fuego, mis penas, mis placeres, ya no los necesito. Barrió los amores, con sus trémolos, barrido para siempre. Empiezo de cero". Unas frases que Hiba Abouk podría aplicar en estos momentos tan duros de su vida.