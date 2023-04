Así se gastará Rafa Castaño el bote de 'Pasapalabra'

Rafa Castaño y Orestes Barbero protagonizaron una de las rivalidades más longevas del programa El sevillano completó el rosco en su primer turno y ganó el mayor bote de la historia de Pasapalabra

Hace unas semanas los espectadores vieron el final de la longeva rivalidad entre Orestes Barbero y Rafa Castaño en Pasapalabra. Rafa Castaño completó el rosco e hizo historia al llevarse el bote más grande de la historia del programa. El concursante ganó 2.272.000 millones de euros. El último gran bote lo ganó Pablo Díaz, con un premio de 1.828.000 euros.

Ahora, en una entrevista para el medio 'El Debate', ha explicado en que piensa gastarse el dinero del premio del bote de Pasapalabra. Seguro que su respuesta no deja indiferente a nadie, pues el sevillano ha confesado que no gastará el dinero en excesos ni lujos. De hecho, ya comunicó en uno de los programas que lo primero que haría sería comprar una equipación del Real Betis para su sobrino.

Y es que Rafa demostró en la entrevista no tener grandes caprichos y ser un hombre sencillo, que disfruta de las pequeñas cosas y de la tranquilidad económica que le otorgará esta cuantía económica: "Pienso comprar muchos libros. Ya sé que es muy prosaico, pero es que no tengo gustos caros. No he pensado en comprarme un pisazo ni un gran coche porque no lo necesito. Pienso sobre todo en ir a la librería, comprarme tres libros, tumbarme y leérmelos. Y luego comer bien y viajar. E invertirlo, porque tengo la suerte de haber ganado mucho dinero siendo relativamente joven".

Ahora mismo, el objetivo del sevillano es recuperar su vida anónima y disfrutar del tiempo con calma. Eso sí, demuestra ser un hombre inteligente que piensa en el futuro y además de no gastar en excesos, piensa invertir parte del dinero porque quién sabe que es lo que puede deparar el futuro.