Descubre cómo podrías anular esta multa por llevar la ITV caducada

Las sanciones por no llevar la inspección técnica al día son de las más comunes en nuestro país Se puede multar incluso a vehículos que estén estacionados y no lleven la ITV al día

La ITV lleva siendo una parte central de la seguridad vial española desde que se implantó hace ya más de 30 años. Esta inspección rutinaria es obligatoria para todos los vehículos que circulan por nuestras calles y sirve con tal de garantizar que cumplan una serie de requisitos básicos a nivel técnico y legal.

Hoy en día, esta medida es más importante que nunca, ya que hay millones de vehículos que se mueven por las carreteras todos los días y se debe evitar que supongan un peligro para el resto de los conductores y peatones.

Si un vehículo no satisface los requisitos que se valoran en la inspección técnica, significa que no es apto para circular por la vía pública. Aun así, algunas personas eligen hacer caso omiso a estas indicaciones y conducirlos de todos modos. Para evitar este tipo de comportamientos peligrosos al volante existen una serie de sanciones que se aplican a los conductores que no han superado la ITV. En teoría, estas multas parecen justas, pero en la práctica encontramos que las multas se pueden aplicar incluso a vehículos que están estacionados.

Este problema radica en que estas sanciones, que suponen un coste de 200 € para el titular, se aplican acorde con artículo 10 del Reglamento de Circulación. Este apartado especifica que "Los vehículos matriculados o puestos en circulación deberán someterse a inspección técnica en una de las Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos". Como podéis leer, no está del todo claro que la norma sea aplicable a vehículos estacionados, razón por la que algunos de los afectados están intentando recurrir la multa.

Por el momento ya se han dado dos casos en los cuales un conductor ha logrado evitar esta sanción. Gracias a ello, estos litigios podrían comenzar a basarse en la jurisprudencia de los dos anteriores. El primer caso de este tipo tuvo lugar en Madrid y el segundo en Pampplona y en ambos casos el resultado fue la anulación de la multa de 200 €. Si habéis sufrido una situación similar, también podéis intentar recurrir la sanción de la misma manera.