Dakota derrota en segundos a Fani Carbajo durante la Famma League

En el día de ayer se celebró la primera edición de la , una competición de artes marciales mixtas y boxeo entre influencers, celebridades de la televisión, streamers y tiktokers. La competición tuvo lugar en la Cubierta de Leganés y estaba presentada por Hamza Zaidi y Ceciarmy, además de la presentadora de DAZN, Laura Fernández.

Entre los diferentes encuentros que tenían lugar en la velada, uno de los más esperados era la pelea entre Dakota y Fani Carbajo. Ambas luchadoras son celebridades televisivas, conocidas por participar en diferentes realities. Dakota estuvo en 'Hermano Mayor' y 'Supervivientes', por otro lado, Fani Carbajo participó en 'Supervivientes' y la 'Isla de las Tentaciones', dónde se hizo viral su participación con su pareja, Cristofer.

Tras la campana, Dakota empezó con mucha energía y tomando la iniciativa. Fani se vio incapaz de defenderse y reaccionar ante los ataques de su rival y el enfrentamiento duró segundos. Dakota salió victoriosa del ring y las redes sociales estallaron en comentarios, haciéndola Trending Topic en Twitter.

chillo la dakota pegandole a la fani y ganando en 5 segundos jajajajsk #FammaLeague pic.twitter.com/DR00DLCJre — ♱A1ex Indigo Mena 🐉 (@delaskuin) June 2, 2023

lo que duró la pelea de fani y dakota pic.twitter.com/Bo9yyizwuM — Sr Snake✈️ (@SrSnakeWTF) June 2, 2023

De la cárcel se sale, pero de una pelea con Dakota no 😂 #FammaLeague pic.twitter.com/7ymdyRReOU — Davichin (@Davichincar) June 2, 2023

El encargado de subir al octágono para entregarle el premio de ganadora, no fue nada más ni nada menos que otro rostro conocido de la televisión, Pipi Estrada. Fani se quejaba de que le había cogido del cuello cuando no estaba permitido y Dakota no se quedó callada: "La pequeñita te ha dado pal pelo. Jódete".