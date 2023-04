¡Fani y Dakota contra las cuerdas! Las influencers se verán las caras en el ring de boxeo de la FaMMa League

Un evento organizado por Ibai Llanos La velada estará repleta de combates protagonizados por personajes públicos

Fani y Dakota se suben al ring para enfrentarse en un duelo inimaginable, cara a cara pelearán por obtener el primer puesto en la FaMMa League, la liga de influencers creada por Ibai Llanos.

FaMMa League es el nuevo torneo dirigido por el streamer que competirá de forma directa con la 'Velada del año', donde también se organizarán combates de boxeo entre los influencers más fomosos de España que no fueron invitados a la velada de Ibai. Las dos chicas de Telecinco se enfrentarán en un duelo donde pelearán por obtener el primer puesto. La cuenta oficial de FaMMa League ha anunciado en redes el fichaje de las dos figuras televisivas. Dakota se hizo famosa por su participación en 'Hermano Mayor' en 2014, dónde se presentaba como una joven conflictiva que tenía sometidos a sus padres. Aunque su aparición más reciente en televisión fue en 'Supervivientes 2019' donde obtuvo un gran éxito. Dakota es sinónimo de carácter, siempre ha sido reconocida por su imponente personalidad y su presencia en platós no ha dejado a nadie indiferente: “Nuestra peleadora Dakota no necesita presentación porque todos la conocemos de sobra. Protagonizará uno de los combates más esperados de la noche. Esto va de espectáculos y si ella es la protagonista no queremos perdérnoslo” escribía la cuenta de Instagram.

Al otro lado del ring, como la gran rival de Dakota estará Fani, conocida por su paso en el reality de 'La Isla de las Tentaciones' y su turbulenta relación con Christofer. Una edición que resultó ser un éxito rotundo, al grito de 'Estefaníaaaaa'. La concursante viene: " dispuesta a callar muchas bocas, ¿lo conseguirá? Primero tiene que callar a su rival…Sólo podemos decir que aquí va haber fuego” así lo ha contado la cuenta oficial de FaMMa League.

A pesar de la información que se ha dado estos días sobre el gran encuentro, ambas afirman tanto por Instagram como por directos en TikTok el buen rollo y el respeto entre las dos, solo se trata de un juego. Sin embargo, como dice Shakira, “Del amor al odio hay un paso”.

Aún se desconoce cuándo y dónde se va a celebrar este gran evento, pero sí los primeros participantes como Ibelky y Sieteex o uno de los más esperados en estos últimos días entre Dakota y Fani.