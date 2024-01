Este es el apellido más 'insultante' de España, y 2.000 personas lo tienen

En el variopinto mundo de los apellidos, hay algunos que, por su significado o sonoridad, pueden generar cierta curiosidad o incluso provocar sonrisas. En España, un apellido que destaca por su particularidad es "Feo". Sí, como lo lees, y según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de 2.000 personas en el país ibérico llevan este apellido.

Los datos revelan que 1.079 españoles tienen "Feo" como su primer apellido, mientras que 1.207 lo tienen como segundo, sumando así una cifra que supera los 2.000 individuos. Lo que resulta aún más peculiar es que 16 personas en España llevan la doble carga de ser "Feo Feo". ¿Una ironía del destino o simplemente una casualidad cómica?

Este particular apellido no se distribuye de manera uniforme en toda la península, ya que muchos de los apellidados "Feo" se concentran principalmente en Canarias y Castilla y León. Sin embargo, no se limita a estas regiones, ya que también se encuentran individuos con este apellido en la Comunidad Valenciana, Aragón, Madrid, País Vasco, Asturias y otros lugares del país.

¿Cómo se vive llevar un apellido que, a primera vista, podría generar ciertos prejuicios o chistes? Aunque para muchos podría ser solo una anécdota, para aquellos que comparten este apellido, puede ser motivo de conversación y quizás incluso de orgullo. Cada apellido tiene su historia y su singularidad, y "Feo" no es una excepción.