Alertan sobre la conquista de Rusia en países europeos en cuestión de días

El general Vadim Skibitski, número dos de los servicios secretos militares ucranianos, ha alertado sobre que Rusia está avanzando en el terreno de Ucrania y podría "tomar los países bálticos en siete días" si los aliados no refuerzan su ayuda. "Los rusos tomarán los países bálticos en site días. El plazo de reacción de la OTAN es de diez días", afirmaba.

El general militar ucraniano ha restado importancia al Artículo 5 del tratado de la Alianza Atlántica. "La valentía y los sacrificios de Ucrania han dado a Europa varios años de margen y han eliminado durante al menos una década la amenaza inmediata que suponían las tropas aerotransportadas y los marines rusos", añadía.

La cuestión ahora es si Europa "devolverá el favor y sostendrá a Ucrania", decía el dirigente militar. "Vamos a seguir luchando. No tenemos otra opción. Queremos vivir, pero el resultado de la guerra no depende solo de nosotros", argumentaba durante la entrevista con 'The Economist'.

Skibitski cree que Ucrania deberá negociar con Rusia en algún momento para poner fin a la guerra, "incluso si las tropas rusas están de nuevo en sus fronteras". Las partes están intentando conseguir "la posición más favorable", aunque cree que los contactos no se producirán al menos hasta la segunda mitad de 2025.