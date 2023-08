David Bisbal estalla contra Twitter después de caer en esta broma

David Bisbal ha sido protagonista involuntario en redes sociales después de sufrir una broma de mal gusto en Twitter El artista se ha mostrado molesto por las falsas acusaciones por un supuesto comportamiento inapropiado del cantante en el Metro de Madrid

David Bisbal ha sido protagonista involuntario en redes sociales después de sufrir una broma de mal gusto en Twitter. El artista se ha mostrado molesto por las falsas acusaciones por un supuesto comportamiento inapropiado del cantante en el Metro de Madrid.

Todo comenzó cuando un usuario de Twitter escribió un mensaje citando la cuenta oficial del Metro de Madrid. En la publicación, alegaba haber visto al cantante de la siguiente forma: "Hola @metro_madrid, acabo de encontrarme a @davidbisbal cagándose en el suelo, jugando con la caca y chillando como loco en la estación de Moncloa. La gente está asustada".

Lo que parecía un broma de mal agusto, aumento su recorrido cuando la cuenta oficial del Metro de Madrid respondió: "Gracias por avisar, estamos avisando a varios agentes a la zona. Buena tarde". El almeriense quedó desconcertado con la interacción entre ambas cuentas, por lo que también comentó en el hilo: "¿Cómo??", expresba sorprendido.

La broma no sentó bien al artista, que amenazó con emprender acciones legales contra los responsables de la publicación: "Escúchame, ya estás borrando eso que has dicho de mí si no quieres que tome acciones legales. Me han escrito los del metro", afirmaba el ex de 'Operación Triunfo'. "Buenas tardes, David. Solo confirmar si es verdad lo de que has estado defecando y gritando por el metro, un saludo", decían desde la empresa.