Alguacil: "Estos partidos nos vienen grandes"

El preparador de la Real Sociedad reconoció que su equipo mereció perder 2-0 este jueves contra la Roma Imanol valoró que su equipo hizo cosas buenas entre las áreas, pero hizo demasiadas concesiones defensivas

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, aseguró este jueves, tras la derrota ante el Roma (2-0), que a su equipo estos partidos todavía le "vienen grandes". "Podemos hablar de las cosas buenas entre áreas, que las hemos hecho, pero evidentemente si en áreas no eres contundente no hay nada que hacer. Estos partidos nos vienen grandes", declaró en rueda de prensa tras la derrota en la ida de octavos de final de Liga Europa.

"Visto lo visto, el resultado lo merecemos. Tenemos mucho que mejorar si queremos seguir dando pasos y jugar con estos equipos tan peligrosos", añadió. El técnico se mostró muy enfadado tras los "regalos" de su equipo que complican la vuelta ante un rival como el Roma, con un entrenador "top" como el luso José Mourinho.

"Está claro que hay que jugar la vuelta, pero si vamos a regalar lo que hemos regalado nos pueden caer otros dos. Va a ser complicado, porque algo que hacen bien los equipos de Mou es jugar bien estas eliminatorias. Un Roma que ha sido competitivo, regalando poco y con el 2-0 se lo hemos dejado en bandeja", explicó.

"Solo queda trabajar. Me esperaba un partido así, lo hemos jugado bien. Entre áreas ha estado igualado, pero no sirve de nada encontrar superioridades si no las aprovechas, y más si regalas lo que hemos regalado. Entre áreas hemos competido muy bien, pero no es suficiente", comentó. "Hemos tenido una clarísima para empatar el partido. Regalar el segundo gol no puede pasar si queremos ser grandes", sentenció.