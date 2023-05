Yabusele y Poirier, 'cazados' en un casino de Kaunas

Los jugadores del Real Madrid, presentes en la Final Four aunque no van a jugar, fueron vistos el jueves por la noche jugando a la ruleta Ambos jugadores participaron en el entrenamiento del Real Madrid y ya después en el hotel decidieron acudir al Olympic Casino

El tramo final de temporada no está siendo demasiado tranquilo para el Real Madrid de baloncesto. Después de la vergonzosa imagen de la pelea en pleno partido contra el Partizán, en una eliminatoria que finalmente los blancos remontarían, en las últimas horas han salido a la palestra nuevas imágenes evitables de sus jugadores.

Se trata de Gerschon Yabusele y Vincent Poirier, dos de los implicados en la batalla campal mencionada. Ambos han sido 'cazados' en un casino horas antes de que el Real Madrid dispute las semifinales de la Final Four contra el Barça.Tal y como aseguran varios testigos, Yabusele y Poirier estuvieron jugando a la ruleta y no abandonaron las instalaciones hasta pasada la media noche. Ambos, no obstante, no jugarán en la Final Four ya que el primero está sancionado y el segundo sancionado.

Los dos jugadores participaron en el entrenamiento vespertino que el Real Madrid programó para el jueves en el Zalgirio Arena, sede de la Final Four. Acabó sobre las 21.30h y después la expedición volvió al hotel, donde ya descansaron.Sin embargo, Yabusele y Poirier se 'escaparon' hacia el Olympic Casino, próximo al lugar de pernoctación de la expedición blanca. Ahí fueron fotografiados jugando a los juegos de azar.