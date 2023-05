Obradovic pide a la afición del Partizan una "calurosa" bienvenida al Madrid

El técnico del Partizan aboga por "que todo ocurra con espíritu deportivo" tras la batalla campal del segundo partido de la serie en Madrid Por su parte, Chus Mateo confía en remontar pese a que nunca nadie levantó un 2-0 en contra en la Euroliga: "Siempre hay una primera vez"

El entrenador del Partizan, Zeljko Obradovic, ha pedido a su afición que dé mañana una calurosa bienvenida al Real Madrid para el tercer partido de la eliminatoria de la Euroliga, después de la pelea que protagonizaron los jugadores de los dos equipos el jueves pasado.

"Al Real hay que darle una calurosa bienvenida y que todo ocurra con espíritu deportivo (...), porque todo el mundo estará viendo mañana el partido", pidió Obradovic, que ya tras los enfrentamientos del jueves pidió calmar los ánimos. Todas las localidades del Stark Arena de Belgrado están vendidas desde hace días.

La directiva del Partizan ha pedido también a los hinchas del equipo, apodados los "sepultureros", que den la bienvenida al Real Madrid tras los graves incidentes de la pasada semana en el segundo partido en la capital española, que tuvo que ser suspendido cuando quedaba algo más de un minuto para su conclusión por la trifulca entre los jugadores.

Obradovic recalcó hoy la gran calidad del Real Madrid, pero indicó que su equipo debe ganar y clasificarse para la Final Four, que se disputará en Kaunas (Lituania). "A nosotros nos toca, de todos modos, dar el máximo ante nuestros maravillosos hinchas y ganar mañana para dar un gran paso hacia Kaunas", declaró hoy Obradovic tras un entrenamiento de su equipo. "Confío en mis jugadores y en todo lo que hacen", indicó.

El Partizan lidera la serie eliminatoria ante el Real Madrid por 2-0 tras ganar en el primer duelo por 89-87 y en el segundo por 80-95, y de triunfar en el tercero se clasificaría para la final a cuatro que se disputará del 19 al 21 de mayo en Kaunas (Lituania). Si gana el Real, el cuarto duelo se jugaría en Belgrado el jueves, 4 de mayo.

"No sé si la gente sabe que el Real tiene 11 jugadores que en algún momento jugaron en la NBA. Eso dice suficientemente de su calidad", dijo Obradovic sobre el club más laureado de Europa. Pero añadió: "Debemos ganar una vez más, es lo más importante".

DAZN, Bienvenidos a la mejor parte

Obradovic se mostró "orgulloso" por el hecho de que los partidos de su equipo, que ha tenido una gran temporada, han llenado las gradas en numerosas ocasiones. El técnico recordó que Dante Exum, quien sufrió una lesión de pie en la pelea de la pasada semana, ha entrenado hoy y que "ha insistido en ayudar al equipo pese a los grandes problemas con el tendón". "Creo que mañana estará con el equipo en la cancha", dijo.

No podrá contar, no obstante, con el capitán, Kevin Punter, que fue sancionado por el incidente del jueves con dos partidos de suspensión, ni con Mathias Lessort, con uno. Ante el gran interés por el duelo mañana y lo que la prensa deportiva describe como "euforia inédita", el Partizan llamó a los aficionados seguir por una gran pantalla ese partido en una cancha de baloncesto al aire libre.

El portal MozzartSport, que indica que el Partizan "dio dos lecciones del baloncesto en el corazón de España" y causó tanto interés por el tercer partido que "no bastaría ni un estadio de fútbol para satisfacer la demanda" de los billetes.

Mateo cree en la remontada

En el otro lado, Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, no quiso hablar demasiado sobre levantar la eliminatoria y sí sobre el partido del martes, aunque dejó claro que aunque nunca nadie levantó un 2-0 en contra en la Euroliga, "siempre hay una primera vez".

"No es un momento fácil porque vamos con desventaja. Es un campo difícil y nos van a poner las cosas más complicadas que nunca , pero es cuando más unidos debemos estar", dijo Mateo. Nadie levantó nunca un 2-0 en contra en la Euroliga.

"Siempre tiene que haber una primera vez en todo. Solo pensamos en el primer partido. Pensar en la eliminatoria es una quimera. Solo podemos pensar en el primero", recalcó.

Sobre el estado de Walter Tavares dijo que "está algo mejor. Después de jugar ayer (domingo) hemos entrenado de manera individual. La eliminatoria ha estado marcada por no tener a Tavares y a Vincent Poirier y su presencia lo puede cambiar todo. El escenario es distinto", apuntó. Lo que es seguro es que el ambiente en Belgrado va a ser especial, aunque no hay temor en la expedición madridista.

"Allí animan mucho a su equipo. Tanta gente, tan metida, tan cerca, que no paran de animar. El ambiente de Belgrado siempre es difícil. No viajamos con más miedo del habitual. No viajamos con más miedo del habitual. Vamos a hablar de baloncesto. Todos debemos poner de nuestra parte para que solo se hable de baloncesto", subrayó. "Vamos con esa mentalidad. No va a pasar nada y vamos a estar tranquilos", siguió Mateo.

En la expedición del Real Madrid viaja Tavares y Gabriel Deck que no jugará el tercer partido del playoff. "Fabien Causeur sigue con picos de fiebre que no acaban de remitir. Físicamente está más mermado, veremos a ver como evoluciona", comentó el entrenador. Las bajas por sanción en ambos equipos hacen que el choque sea completamente imprevisible.

"El hecho de que no haya jugadores importantes en ambos bandos, cambia el escenario. Con todos ellos nosotros podemos ganar y perder y lo mismo digo con las ausencias. Nada está escrito en baloncesto", observó.

El Real Madrid ha salido de situaciones muy comprometidas en otras ocasiones. "He vivido muchas cosas en este club y con este grupo y muchas cosas imposibles, también en fútbol, se han hecho posibles. Siempre tengo confianza en este grupo porque lo han hecho con anterioridad. Tenemos la eliminatoria cuesta arriba, pero vamos a intentarlo hacer lo mejor posible", aseguró.