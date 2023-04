¡Objetivo Kaunas! Arranca la lucha por la Final Four de la Euroliga

La competición afronta la segunda fase con los cuatro billetes para la final a cuatro en juego Olympiacos, Barça, Real Madrid y Mónaco parten con ventaja de campo en el Playoff

Llega uno de los momentos más esperados de la temporada en el baloncesto europeo. El Playoff de la Euroliga arranca con cuatro eliminatorias en juego que deben dictaminar los cuatro equipos que lucharán por el título en la próxima Final Four prevista en Kaunas entre el 19 y 21 de mayo.

Los cruces, al mejor de cinco partidos, reúnen a los ocho equipos mejor clasificados de la temporada regular. Hay ausencias sonadas, como las del vigente campeón, Anadolu Efes, y Olimpia Milano. Los turcos, que se hicieron con el título en 2021 y 2022, no han logrado encontrar la regularidad necesaria durante toda la temporada, y su no presencia en los cuartos de final es merecida, en un equipo cuyo final de ciclo se acerca tras el adiós ya confirmado de su entrenador, un Ergin Ataman que dirigirá al Panathinaikos el siguiente curso. Destacada también es la ausencia del equipo italiano, que pese al acelerón final en las últimas jornadas, no logró revertir un mal inicio que durante muchas jornadas les situó en el farolillo rojo de la tabla.

Por su parte, tanto Zalgiris como Partizan han sido las notas positivas en la primera fase, logrando el billete para el Playoff. Mientras que los lituanos tuvieron que sudar hasta la última jornada para certificar el pase a los cuartos ganando a domicilio al Bayern, los serbios, con el legendario Zeljko Obradovic liderando desde el banquillo, han sido la gran revelación de la temporada y no le pondrán nada fácil las cosas al Real Madrid, contra el que se jugarán el pase a la Final Four.

Olympiacos (1º) - Fenerbahçe (8º): Un regalo 'envenenado' para el líder

El equipo griego ha sido el más regular de la temporada y ha acabado en la primera posición, con un Sasha Vezenkov muy destacado. El alero ha sido el máximo anotador de la competición con 17,6 puntos por partido, y el 'MVP' de la temporada será suyo. Ahora tiene la misión de liderar al equipo hacia una nueva Final Four, tras la disputada el curso anterior en la que quedaron apeados en 'semis' con un triple sobre la bocina de Vasilije Micic.

Mónaco (4º) - Maccabi Tel Aviv (5º): Mike James vs el ataque infernal israelí

A priori, la eliminatoria más igualada. Los monegascos empezaron la temporada como cohetes de la mano de un Mike James colosal. No obstante, el equipo ha ido bajando el nivel ofrecido, en parte, por las salidas de tono del propio estadounidense. Por su parte, Maccabi llega en el mejor momento de la temporada y de la mano de uno de los mejores ataques de la Euroliga con Lorenzo Brown, Baldwin y Jordan Loyd. Además, los del Principado tendrán que andarse con cuidado, porque si pierden alguno de los encuentros en su pista, ganar en Israel es casi 'misión imposible'.

Barça (2º) - Zalgiris Kaunas (7º): prohibido relajarse para los de Saras

Los blaugrana se enfrentan con el, en principio, el rival más 'apetecible' de los que podía tocarle. Los de Saras llegan como favoritos claros gracias sobre todo por el gran rendimiento de sus estrellas Nikola Mirotic y Tomas Satoransky. Aún así, Zalgiris es la mayor sorpresa de la liga regular y cuenta con jugadores de nivel como Polonara o Isaiah Taylor. El Barça intentará acceder a la Final Four por la vía rápida después de los últimos pases en el quinto partido.

Real Madrid (3º) - Partizan (6º): El equipo 'blanco' ante el infierno serbio

El Real Madrid se enfrenta ante un rival a priori, inferior pero habiendo sido uno de los más incómodos de lo que va de competición. El Partizan cuenta con Obradovic, para muchos el mejor técnico de la historia de la Euroliga, y con un equipo extremadamente fuerte defensivamente. Además, su gran baza se basa en su aguerrido e infernal estadio, que siempre está lleno. Aún así, el talento del Real Madrid debería ser capaz de superar la eliminatoria.

