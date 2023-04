Jokubaitis: "En el Zalgiris empecé a construir mi vida"

El base lituano conversó con SPORT antes del cruce de cuartos de la Euroliga frente a un Zalgiris en el que se formó "Si miras la plantilla del Zalgiris y cómo han jugado... me parece algo increíble", recalcó el azulgrana Jokubaitis

A sus 22 años, Rokas Jokubaitis vive su segunda temporada como azulgrana después de deslumbrar en la pasada pese a su juventud. Sin embargo, en la actual ha tenido demasiadas idas y venidas, aunque ha asegurado en una entrevista con SPORT que se encuentra fuerte y con confianza de cara a la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga frente al Zalgiris que empieza este miércoles a las 20.00 horas en el Palau.

El base lituano destacó la enorme importancia de Jasikevicius en su todavía corta carrera, habló sobre sus planes de futuro (tiene contrato con el Barça hasta 2025) y centró su discurso en lo preparado que ve a su equipo para conseguir el gran objetivo de disputar la Final Four por tercer ejercicio consecutivo.

¿Cómo valora su temporada hasta el momento?

Hemos tenido muchos momentos altos y bajos a nivel individual y colectivo. Ahora me encuentro bien y eso es lo importante, porque llega la parte decisiva de la temporada. Ahora es cuando tienes que demostrar el máximo.

Cada temporada ha dado un paso adelante, pero en esta no lo veo con tanta confianza...

Pues tienes razón. Esto es baloncesto y cada temporada no puede ser lo mismo. La actual está siendo diferente para mí y es verdad que he estado más irregular.

Jokubaitis no está satisfecho con su temporada | DAVID RAMÍREZ

¿Por qué?

Pues no lo sé. Empezamos casi sin hacer pretemporada por el Eurobasket. Fue mi primera experiencia en un gran torneo con la selección absoluta y quizá no estaba preparado para ello a nivel mental. Después me incorporé al Barça y empecé bien, pero después estuve muy mal bastante tiempo. Dos meses sin partidos buenos es muy duro de llevar. No te salen las cosas por detalles, pierdes confianza... Ha sido una temporada difícil para mí, pero me siento preparado para responder en los dos meses que restan, que son los más importantes.

Firmó con el Barça 2025, pero con los Knicks siempre en la recámara. ¿Se ve en el Barça el próximo curso?

Mmm... Es difícil dar una respuesta ahora. A final de cada temporada puedo decidir si me quedo o me voy a Estados Unidos. Los Knicks están en los play-off y nosotros también, en la Euroliga. Cuando acabe la temporada hablaré con mis agentes, que han estado allí mirando las posibilidades. Ya les preguntaré, pero ahora mi cabeza está en el Barça y en llegar a la Final Four. Después iré con mi selección y ya veremos, pero ahora Barça y solo Barça.

Llega el Zalgiris. No es un rival normal para usted...

Claro que no. Jugar contra ellos siempre es especial. Cada partido contra el Zalgiris es diferente y estoy realmente emocionado de cara a esta eliminatoria. Ojalá que todo vaya como esperamos. Espero grandes batallas y un ambiente extraordinario en el Palau y en Kaunas. ¡Y que pasemos nosotros, claro (sonríe)!

Jokubaitis solo piensa en superar al Zalgiris | DAVID RAMÍREZ

¿Qué supone el Zalgiris en su vida profesional y personal?

En el Zalgiris empecé a construir mi vida y pasé de jugar por diversión a ver que podía ser profesional. Empecé en el filial, entrenábamos dos veces al día al máximo nivel, sesiones con el primer equipo, muchos partidos... Allí me convertí en un mejor jugador y también en mejor persona. De allí pasé al primer equipo y la temporada previa a fichar por el Barça tuve minutos en Euroliga y cogí mucha confianza. Para mí el Zalgiris es especial. Lo llevaré siempre en mi corazón y estaré agradecido al club y a todos los que confiaron en mí. Es el número uno para mí.

Será el dos...

(Jaja). Sí, claro. El número dos. Ahora el número 1 es el Barça.

Ulanovas, Harris, Lekavicius, Taylor, Polonara y un excompañero como Rolands Smits. ¿Qué me dice de su exequipo?

Si miras su plantilla y el nivel al que han jugado me parece increíble. Nadie creía que podrían acabar tan arriba y eso los hace especiales. Es un equipo de guerreros. A nadie le gusta enfrentarse al Zalgiris y menos en Kaunas. Están jugando muy bien y llegan muy motivados, sobre todo Rolands. Me llevo muy bien con él y estoy muy contento por su gran temporada. Son muy buenos y no podemos infravalorarlos.

¿Puede ser clave ir a Kaunas con un 2-0?

Sí. En las dos temporadas anteriores ya vimos lo que supone ir fuera con 1-1 (en la 2020-21 ante el Zenit y en la pasada contra el Bayern). No es una buena idea ir empatados. Si has trabajado tanto para tener ventaja de pista, tienes que aprovecharla y viajar con un 2-0. Es lo que queremos, pero yendo partido a partido. Ir allí con 1-1 no es una buena idea.

Saras da instrucciones a su compatriota Jokubaitis | DAVID RAMÍREZ

Con casi 20.000 espectadores en el Zalgirio Arena, el ambiente no tiene casi nada que ver con Estambul, Belgrado o Atenas...

En Kaunas se pone siempre el 'no hay billetes', pero es una afición educada. Jugar allí es estupendo para el Zalgiris y también para los rivales. Para los lituanos es un sitio muy especial. La instalación y la afición son extraordinarias. me encanta, porque es difícil y al mismo tiempo bonito jugar allí.

¿Le ha beneficiado ser lituano como Saras o a veces no tanto?

A ver, en mi corta carrera he tenido a Saras cuatro temporadas como entrenador, las dos primeras en Kaunas. No es solo un entrenador. Él ha creído en mí desde que me dio mis primeros minutos en el Zalgiris, después me quiso tener aquí en el Barça y me ha hecho mejor cada día. Para mí es importante tener a alguien al lado que me pueda decir cosas en lituano... Vamos, que estoy contento de que sea lituano como yo.