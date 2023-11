Messina 'raja' de un exjugador del Barça: "No es el adecuado para liderar al equipo"

El entrenador de Olimpia Milano ha vuelto a 'disparar' contra Kevin Pangos, con el que no cuenta y busca su salida Messina, sobre Pangos: "No hemos tenido el piloto adecuado para nuestro coche"

Olimpia Milano 'respira' en Euroliga. La segunda victoria en siete partidos llegó con contundencia, tras derrotar a Valencia Basket por un contundente 83-52, en un partido en el que Nikola Mirotic volvió a ser el mejor de los italianos con 19 puntos, demostrando que, a día de hoy, es uno de los jugadores más en forma de la competición, algo que ya demostró con el Barça durante las temporadas regulares.

Si Mirotic sonríe en Milán, muy diferente es la situación de otro exjugador del Barça, el canadiense Kevin Pangos. El base afronta su segunda temporada en el conjunto italiano, que le firmó el verano de 2022 a cambio de dos millones de dólares netos por temporada, en unos datos que recoge el portal 'Eurohoops'. Tras una primera parte algo decepcionante, en la que Pangos no se pareció prácticamente en nada a la versión que ofreció en San Petersburgo, el ex jugador del Zenit estuvo en la rampa de salida, en una situación parecida a la vivida por Brandon Davies, que finalmente acabó encontrando acomodo en Valencia.

Kevin Pangos, 'liquidado' por Messina

Tras frustrarse su salida, todo hacía indicar que Pangos iba a tener una 'reválida' en Milán. Disputó los primeros cinco partidos de competición, en los que estuvo más de 24 minutos de media por encuentro en pista. Firmó 16 puntos ante Olympiacos, pero lo cierto es que los resultados no llegaban, así que Ettore Messina decidió tomar cartas en el asunto y 'liquidarlo'. Ya no se vistió de corto la semana pasada ante Mónaco, y en esta jornada, tampoco entró en la convocatoria para medirse al conjunto taronja.

"Pangos no es el adecuado para liderar a este equipo"

El entrenador italiano ya se 'mojó' sobre la ausencia de Pangos ante el conjunto monegasco, admitiendo que estaban en busca de un base. Pero lejos de zanjar el asunto, Messina ha hurgado en la herida, y en una entrevista con 'Corriere della Sera', ha ido más allá, y ha mostrado la profunda decepción con el base canadiense: "En la base de este inicio de temporada hay un pecado original: no hemos tenido el piloto adecuado para nuestro coche. Pangos no es el hombre adecuado para liderar este equipo y todavía no he encontrado los ajustes adecuados para simplificar nuestro estilo de juego”.

Dardo a su paso por la NBA

El asunto no queda aquí, y la 'rajada' trasciende a cuando Pangos jugó en los Cleveland Cavaliers: “Admito haber cometido el error, probablemente tuve que darme cuenta cuando pasó de ser el segundo creador de juego en Cleveland a estar fuera del equipo”, explicó.

Se calienta su salida de Olimpia Milano

Lo cierto es que la salida de Pangos se acelera. Es cuestión de horas viendo las declaraciones de Messina. Eso sí, teniendo en cuenta la alta ficha firmada con el ex jugador del Barça, queda claro que su adiós, precisamente, no será a cualquier precio.