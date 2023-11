Chus Mateo: "Tiene mucho mérito lo que están haciendo los chicos"

El preparador del Real Madrid elogió el rendimiento de sus jugadores después de derrotar a la Virtus Segafredo Bolonia (100-74) El entrenador del conjunto blanco destacó que Campazzo "es un jugador del equipo fantástico con una ambición fuera de lo común"

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, consideró que tiene "mucho mérito" lo que están haciendo sus jugadores en el arranque de temporada, logrando mantenerse invictos hasta la fecha con dieciséis victorias en otros tantos partidos oficiales.

"No le damos mucha importancia, pero tiene mucho mérito lo que están haciendo los chicos porque están jugando contra equipos de mucho nivel y estamos ganando. Espero que sepamos que el día que no hacemos las cosas con el esfuerzo suficiente o no respetamos al equipo contrario, podemos perder. Es muy difícil mantener la atención noventa partidos", dijo.

"En la 13-14 hubo una racha de 31, eso es espectacular y seguramente no vamos a llegar. Y no pasa nada si me dicen que vamos a ganar la Euroliga, la Copa del Rey o la Liga Endesa. Hay que transmitir a los chicos que tienen que hacer las cosas al cien por cien en cada entrenamiento y en cada partido. Ojalá sigamos con esta ambición y tengamos la fortuna de que cuando afrontemos los momentos importantes, cuando se juegan los títulos, estar a este nivel mental", añadió en la rueda de prensa posterior al triunfo contra el Virtus Bolonia.

Mateo cree que una de las claves que explica su buen momento es la ambición: "No ser conformistas, pensar que siempre se puede hacer mejor, que lo ganado es ganado y es ya pasado. Mañana empezamos a trabajar en otro rival y esa ambición, ese hambre voraz, nos ayuda a seguir compitiendo. Y esa competición que a veces fluye como entrenador me agrada. Si no somos así, somos vulnerables y cuando no respetas tu trabajo o al rival... eres vulnerable. Tenemos que ser fuertes y seguir".

"Tenemos la sensación de que los contrarios quieren ganarnos porque no hemos perdido y tenemos que estar muy atentos. Habrá un día en el que no salgan las cosas tan fluidas. Y esos días hemos sido capaces de ganar, por un punto, sufriendo. Son casi 90 partidos y los rivales son de primer nivel todos en la Liga Endesa y en la Eurolgia. Habrá un día en el que no seamos capaces de enganchar eso y perdamos. Ahora de momento sacamos los partidos", añadió.

Sobre el duelo ante el cuadro italiano, que vencieron por 100-74, comentó: "Todo el mundo ha hecho un trabajo extraordinario de equipo, evitando que sus focos más generadores de juego hicieran que tuvieran la esperanza de ganar hasta el final. Hemos hecho un grandísimo trabajo, felicidades a los chicos".

"Ha habido un momento bueno, brillante, defensivo, de contraataque, de carrera, en el que hemos roto el partido sacando una buena diferencia antes del descanso. Pero ellos venían jugado muy bien, sabíamos que podían volver. Ha habido un momento en el que se han enganchado. Hemos hecho las cosas muy bien, sabiendo sufrir en ese momento de acierto del contrario. Con inteligencia y sabiendo jugar esos momentos hemos sacado una diferencia grande y definitiva", agregó.

Asimismo habló del argentino Facundo Campazzo: "Es un jugador del equipo fantástico, tiene unas ganas de ganar terribles, una ambición fuera de lo común, nunca permite que haya una relajación por parte de nadie, transmite a sus compañeros lo mismo. Pero esta en un entorno en el que todos se exigen".

"Tenemos que estar frescos, llegar bien al momento de competir por cosas importantes. Y él nos está ayudando, nos está guiando. Hoy ha dado 11 pases de canasta, rebotea, defiende, sabe jugar al baloncesto.. que más puedo pedir. Estoy encantado de tenerle a él y a los otros quince que entrenan conmigo", completó.