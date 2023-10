Los jugadores mejor pagados de la Euroliga 23/24

El portal de baloncesto 'Eurohoops' ha publicado la tabla con los salarios más altos de la competición Nikola Mirotic ha quedado desbancado del Top 1 tras su salida del Barça el pasado verano

La Euroliga de baloncesto 23/24 arranca, y lo hace un año más, asegurando el mayor espectáculo de baloncesto continental, y con una lucha por el título que se vuelve a antojar apasionante, después de la máxima igualdad vivida la pasada temporada y que acabó con la victoria del Real Madrid en la gran final ante Olympiacos.

Para mantener el gran nivel exhibido los últimos años, la Euroliga ha ido incrementando el reparto económico entre sus clubes, permitiendo unos aumentos de presupuestos que permiten seducir a jugadores de gran nivel. Ya no es tan extraño que los mejores europeos decidan apostar por seguir en el viejo continente, y además, el flujo de jugadores NBA que deciden seguir su carrera en el baloncesto europeo es cada vez mayor, este año representado por algunas llegadas sonadas como la de Kemba Walker a Mónaco, Jabari Parker al FC Barcelona o Frank Kaminsky a Partizán.

Pese a que la Euroliga no puede competir con los mejores salarios que se reparten en la NBA, los sueldos de los mejores jugadores son cada vez más competitivos: sin ir más lejos, los hermanos Hernangómez van a percibir un sueldo neto mayor al que cobraron la pasada temporada en la liga americana.

En las últimas temporadas, el número 1 de jugador mejor pagado de Europa tenía nombre y apellido: Nikola Mirotic. El Barça se aseguró su regreso de la NBA a razón de unos 6 millones de euros netos por temporada, una cifra disparada y que prácticamente doblaba a su perseguidor más inmediato en la clasificación, una posición por la que pugnaban Shane Larkin y Vasilije Micic, de Anadolu Efes. Tras la rescisión unilateral del contrato por parte del Barça, Mirotic seguirá su carrera en Italia, de la mano de Olimpia Milano, pero con un sueldo significativamente inferior al percibido los últimos cursos en Barcelona, y que le han hecho caer de la primera posición.

A diferencia de la NBA, los salarios de la Euroliga no son públicos, pero una temporada más, el portal 'Eurohoops' se ha aventurado a publicar una lista, con la información que poseen, de cuáles son los jugadores mejor pagados de la competición. Estas son las cifras y los jugadores que las perciben.

1. Shane Larkin, Anadolu Efes (4 millones de dólares)

El nuevo 'Rey' de la lista es la gran estrella de Anadolu Efes. Tras la marcha de Vasa Micic a la NBA, el base estadounidense es el líder en la pista y también en los despachos. Un sueldo merecido y ganado tras la doble consecución de la Euroliga los años 2021 y 2022. Es su última temporada de contrato, y en este curso ha desbancado a Mirotic como mejor pagado.

2. Kostas Sloukas, Panathinaikos (2,8 millones de dólares)

La salida de Kostas Sloukas de Olympiacos, tras no llegar a un acuerdo para su renovación, ha sido una de las grandes bombas del mercado Euroliga. Panathinaikos sabía que para tratar de seducir al base heleno, la apuesta económica debía ser importante y así ha sido. Tres años firmados con PAO y que le convierten en el segundo mejor pagado de la competición.

Un feliz Sloukas, firmando con el Panathinaikos | PAO

3. Kevin Punter, Partizán (2,6 millones de dólares)

La llegada de Kevin Punter al Barça se daba prácticamente por hecha. El jugador acababa contrato y con total libertad para negociar su futuro, el conjunto azulgrana partía en la 'pole'. Eurohoops afirma que la oferta de los de Roger Grimau era incluso superior a la cifra que ha acabado firmando Sloukas con Panathinaikos, pero en todo caso, esos 2,6 millones por los que seguirá en Belgrado superan los 1,5 percibidos el último curso.

4. Nikola Mirotic, Olimpia Milano (2,5 millones de dólares)

Mirotic no solo pierde la primera posición, sino que, además, cae del podio. Una 'desgracia' que es una pura anécdota, teniendo en cuenta que todavía tiene pendiente cobrar los más de 10 millones de euros netos que le debe el Barça y cuya resolución está pendiente de la justicia.

5. Darius Thompson, Anadolu Efes (2,3 millones de dólares)

El experimentado periodista Rafa Muntion tiene una expresión que siempre utiliza cuando algún jugador llega a Baskonia y hace bien las cosas: "Será millonario". El último ejemplo, el de un Darius Thompson por el que han habido tortas y por el que, finalmente, Anadolu Efes, tras perder a Micic, ha decidido tirar la casa por la ventana. Tras demostrar que es uno de los mejores directores de orquesta de la Euroliga, Thompson pasará de cobrar 600.000 euros netos en el conjunto vitoriano a los 2,3 millones de dólares del equipo otomano.

6. Willy Hernangómez, FC Barcelona (2,2 millones de dólares)

'Eurohoops' ha querido dejar claro que, pese a que se habla de una cifra en neto mayor, a ellos le constan los 2,2 millones de dólares que percibirá en cada una de las tres temporadas firmadas. Hay que recordar que el Real Madrid tenía derecho de tanteo sobre el jugador y decidió no igualar la oferta.

Willy Hernangómez, con la camiseta del Barça | FC Barcelona

7 y 8. Tornike Shengelia, Virtus Bolonia y Juancho Hernangómez, Panathinaikos (2,1 millones de dólares)

Hay dos jugadores ligeramente por encima de los 2 millones de dólares, que son 'Toko' Shengelia y Juancho Hernangómez, cuya situaciones son totalmente diferentes. El '4' georgiano ha estado prácticamente todo el verano en el mercado, ya que la Virtus no veía con malos ojos desprenderse del salario de un muy buen jugador, pero que no ha acabado de convertirse en lo que apuntaba en Baskonia. Por su parte, Juancho ha firmado dos años con por un salario importante, y es uno de los pilares del renovado proyecto griego.

9-14. Mike James (Mónaco), Will Clyburn (Efes), Shabazz Napier (E. Roja), Nicolo Melli (O. Milano), Tomas Satoransky (Barça) y Kevin Pangos (O. Milano)

Hasta seis jugadores cierran la piramide de los dos millones de euros netos por temporada. Mike James y Will Clyburn siguen manteniendo el caché ganado en pista en las últimas temporadas. Por su parte, tras acabar la temporada a buen nivel con Olimpia Milano, Shabazz Napier ha conseguido 'rascar' un contrato suculento con Estrella Roja, y está llamado a ser el líder de los de Dusko Ivanovic. Nicolo Melli se aseguró su regreso a Europa por una buena cantidad igual que Tomas Satoransky y Kevin Pangos. Eso sí, el base ex azulgrana sigue en Milán tras no haberse podido concretar su salida, algo que sí que ocurrió con Brandon Davies y su llegada a Valencia Basket. En la lista, sorprende la ausencia de jugadores del Real Madrid.