La Euroliga arranca en el barrio de Llefià

Han grabado un vídeo promocional con algunas de las estrellas de la Euroliga que arranca este jueves la campaña 2023-24 Jugadores como Willy Hernangómez, Mike James o el Chacho Rodríguez, aparecen en este vídeo para recordar que ‘cada partido cuenta’ en la nueva temporada

La Euroliga abre el telón de la nueva temporada con un vídeo promocional, titulado, ‘Every Game Matters’ (cada partido cuenta) y que no se ha grabado en alguno de los majestuosos pabellones de la competición europea. Un escenario bien diferente y curioso.

La máxima competición se ha desplazado al popular barrio badalonés de Llefià para grabar un vídeo promocional de un minuto en el que algunas estrellas de la Euroliga como Willy Hernangómez, el Chacho Rodríguez, Mike James o Kostas Papanikolau, jugadores de los cuatro equipos que disputaron la última Final Four y que vuelven a entrar entre los favoritos.

Un concepto de que ‘cada partido cuenta’, un eslogan de la Euroliga que ya le funcionó en pasadas ediciones y que recurre al hecho de que la Liga Regular se puede decidir por pequeños detalles y alguna victoria o derrota inesperada.

𝗘𝗩𝗘𝗥𝗬 𝗚𝗔𝗠𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗧𝗘𝗥𝗦 is a philosophy of life 🧠



Whether in an arena or playing street ball, Every second of every game matters. Every possession, every defense matters!



Wherever it's played, giving up is not an option 🛑



The EuroLeague is back#EveryGameMatters pic.twitter.com/VPOYdHgXJT