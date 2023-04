Así está la Euroliga a falta de dos jornadas para acabar la fase regular

La lucha por entrar al Playoff está al rojo vivo y los equipos no se pueden permitir ningún tropiezo El vigente campeón, Anadolu Efes, en serios problemas para meterse en los cuartos de final

La temporada regular de la Euroliga se prepara para vivir sus dos últimos capítulos. Queda ya lejano el pasado mes de octubre, en el que los 18 equipos que integran la competición empezaron la lucha para acabar entre los ocho primeros y lograr el billete para el Playoff previo a la Final Four, que se disputará en Kaunas los días 19 y 21 de mayo.

La disputa de la doble jornada en la semana pasada dejó ya sin opciones a más de un equipo. Es el caso de los dos equipos italianos, ya que tanto Olimpia Milano como Virtus Bolonia perdieron sus dos encuentros y ya se quedaron sin posibilidades matemáticas. Misma situación que Valencia Basket, que no logró ninguna victoria en los dos partidos disputados, y como los italianos, se queda con tan solo 14 victorias, tres por debajo del corte. También quedó eliminado Estrella Roja, pese a su victoria ante Asvel y tener 15 triunfos.

Efes, en serios apuros

El vigente campeón, Anadolu Efes, arrancará la 33ª jornada de la Euroliga en décima posición, con un balance equilibrado de 16 victorias y 16 derrotas, una por debajo del corte. La situación clasificatoria de los de Ergin Ataman les obliga a conseguir la victoria, pero no lo tendrán nada fácil ya que se medirán en el derbi turco a un Fenerbahçe que empieza la penúltima jornada en la sexta posición, con 18 victorias, pero que no se puede relajar tras las dos derrotas cosechadas la semana anterior. El equipo de Dimitrios Itoudis tiene en su mano echar a su rival de la competición, pero además de ese suculento caramelo, necesita una victoria para no meterse en apuros en la última jornada.

Baskonia y Zalgiris, empatados

Con 17 victorias se encuentran Zalgiris Kaunas noveno y Baskonia octavo. Los lituanos se la jugaban y lograron ganar a Mónaco y Valencia Basket, por lo que el sueño de jugar la Final Four en casa sigue vivo. No será fácil el partido de esta semana, ya que los de Kazys Maksvytis reciben a un Maccabi Tel Aviv al alza, que ocupa la quinta posición con 19 victorias y que quiere sellar de manera matemática su participación en los Playoffs.

Sigue toda la Euroliga en exclusiva por DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

Por su parte, Baskonia también cumplió con dos victorias la pasada semana ante Alba Berlín y Fenerbahçe, y en esta jornada, los de Joan Peñarroya reciben al 'desahuciado' Asvel, ya sin opciones de entrar a los cuartos. La victoria es obligada teniendo en cuenta que cerrarán la fase regular en el Pireo, ante Olympiacos, actual líder.

Partizan se acerca al Playoff

Por último, Partizan, que arranca séptimo con 18 victorias, solventó con una derrota (Barça) y una victoria (Real Madrid), la exigente doble jornada que tuvo que afrontar. Los de Zeljko Obradovic brillaron ante el conjunto blanco, y las buenas sensaciones con las que acabaron el partido serán clave en el complicado choque que disputarán a domicilio ante Mónaco. Con la clasificación para el Playoff asegurada, el equipo monegasco acaricia el factor pista, y todavía puede escalar algún lugar más en la tabla.

El Barça arranca segundo sin perder de vista a Olympiacos

Tras vencer a Partizan y Alba, el FC Barcelona ha escalado hasta la segunda posición, y el viernes santo visitará a Olimpia Milano, con nada en juego por parte de los italianos. El Barça deberá mostrar su mejor versión en el Mediolanum Forum para sumar su 23ª victoria europea del curso, pero el calendario final, con el último partido en el Palau ante Valencia Basket, es bastante favorable.

ESTOS SERÍAN LOS CRUCES DE CUARTOS DEL PLAYOFF DE LA EUROLIGA

Olympiacos-Baskonia

Barça-Partizan

Real Madrid-Fenerbahçe

Mónaco-Maccabi