Jasikevicius: "Tenemos la confianza de poder hacer cosas grandes"

El Barça se impuso al ALBA y consolidó el factor campo de cara a los play-off de la Euroliga "Tenemos que estar contentos por muchos jugadores hoy", reconoció el técnico azulgrana

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, afirmó que el cuadro azulgrana tiene "la confianza de poder hacer cosas grandes" después de asegurar el factor pista favorable en los cuartos de final tras derrotar este jueves al ALBA Berlín (72-56).

"Hay muchos factores que influyen, pero tenemos la confianza de poder hacer cosas grandes. Los equipos que mejoren más van a tener más opciones de ganar y parece que estamos haciéndolo. Esto es la clave. Siempre hay que picar a la puerta y el Barça lleva años ahí, peleando por todo", aseguró el técnico lituano.

Desde la sala de prensa del Palau Blaugrana, Jasikevicius subrayó el mérito del triunfo de este martes 48 horas después de la "victoria importante y emocional" del martes en la pista del Partizan Mozzart Bet Belgrado.

"Era muy difícil. El ALBA vino con mucha motivación, velocidad y movimiento de balón. No pudimos pararlos en la primera mitad, pero los chicos reaccionaron y encontramos muchas soluciones. Tenemos que estar contentos por muchos jugadores hoy", añadió.

Entre estos jugadores se encuentra el escolta Kyle Kuric: "Cada jugador tiene que estar preparado, porque no sabemos qué va a pasar. Kyle ha demostrado que está listo para saltar a la pista y rendir. Está entrenando muy bien. Sé que no es fácil para aquellos que no juegan, pero no existe otro camino".

DAZN, Bienvenidos a la mejor parte

Jasikevicius elogió la defensa del equipo en la segunda parte: "Hoy era imposible ser brillantes, pero el esfuerzo ha sido muy grande. Cuando teníamos que bajar el culo y defender lo hemos hecho. Los hemos sacado un poco del campo. En el tercer cuarto hemos dejado en 7 puntos a uno de los mejores equipos de la Euroliga en anotación".

Por su parte, el entrenador del ALBA Berlín, el cántabro Israel González valoró que su equipo logró competir "contra un gran equipo" hasta el final del tercer cuarto: "No hemos podido igualar su energía ni encontrar la forma de anotar porque mejoraron mucho en defensa. Nos ha faltado un poco de frescura en ataque".

Preguntado por qué opciones le da al Barça para disputar la Final a Cuatro, el técnico español aseguró que "todas" porque "es un gran equipo que tiene físico, talento y un buen entrenador", si bien matizó que "la clave es llegar bien a las eliminatorias por el título y competir bien".