Dubai tendrá que esperar para entrar en la Euroliga

El CEO de la Euroliga, Marshall Glickman aseguró que el proyecto de introducir un equipo de Dubai no llegará en 2024 "La Euroliga necesita expandirse porque 18 equipos no son suficientes", aseguró, al tiempo que instó a un nuevo formato por el título

El máximo responsable de la Euroliga, Marshall Glickman, aseguró que la máxima competición europea de baloncesto no tendrá un equipo de Dubai en 2024, ya que el proyecto debe madurar un poco más antes de tomar una determinación con la inyección de capital árabe y una franquicia de los Emiratos Árabes.

“Un equipo de Dubai no participará en la próxima Euroliga”, dijo de manera tajante Glickman, en una entrevista concedida a un medio israelí, Talking with Arale Weisberg from Walla Sport y recogida por Basket News. “Hemos tenido muchas conversaciones con ellos en los últimos dos años, y nos interesa, pero para llevarlo a cabo hay que planearlo de manera correcta”, dijo el CEO de la Euroliga.

Glickman apeló a temas logísticos como los desplazamientos a Dubai. “Es una situación especial. Si se tardan cuatro horas desde Tel Aviv, desde cualquier parte de Europa son siete horas, y eso no es fácil de llevar. Hay un mercado creciente allí, dinero , tienen un pabellón espectacular, pero no hay tradición ni historia ni una Liga, ni tampoco equipo”, dijo. “Nos gustaría ver el baloncesto desarrollarse allí”.

Duelo deportivo con tintes políticos

El CEO se mostró abierto a su inclusión “en la familia de la Euroliga y también sería una apuesta política de ver enfrentarse en la pista al cuadro israelí ante un equipo árabe, como sucede satisfactoriamente con los griegos ante los conjuntos turcos”

Descartó que primero entraran en la Eurocup “porque los equipos tienen menos presupuesto y sería complicado hacerles volar hasta Dubai”

Respecto al regreso de los equipos rusos a la Euroliga, se mostró firme. “No va a suceder antes de que acabe la guerra, aunque seguiremos las directrices del Comité Olímpico Internacional y otros organismos, y actuaremos en consecuencia”, finalizó.

Glickman reconoció que la Euroliga “necesita expandirse porque 18 equipos no son suficientes y apuntó un nuevo formato con la disputa de “dos rondas con una Final Four, tal vez deberíamos instaurar una serie de play-in en el camino para clasificarse para los play-offs”, dijo.