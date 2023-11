Así está la clasificación para la Eurocopa 2024

Portugal, la única que ha logrado un pleno de victorias y llegar a los 24 puntos El Israel-Suiza será el primer partido de estas dos últimas jornadas de fase de clasificación

Alemania (anfitriona), Austria, Bélgica, Inglaterra, Francia, Portugal, Escocia, España y Turquía son las selecciones ya clasificadas de esta fase de clasificación para la Eurocopa 2024. Portugal se ha erigido como la indiscutible con su pleno de victorias y 24 puntos que ninguna otra selección ha conseguido. Tan solo le siguen de cerca los 19 puntos de Eslovenia y Dinamarca. A continuación un repaso de la situación de cada grupo:

GRUPO A

España y Escocia (15 puntos cada una) son las selecciones ya clasificadas, mientras que Noruega (10 puntos) reside en la tercera plaza, seguida por Georgia (7 puntos). Los noruegos tienen opciones de entrar en la repesca en caso de que Serbia se clasifique por el camino ordinario. De otra forma, se antoja complicado. Chipre, por otro lado, ya estaría virtualmente eliminada sin haber puntuado hasta el momento.

Partidos correspondientes a la novena jornada: Georgia-Escocia, Chipre-España (jueves 16 de noviembre)

Partidos correspondientes a la décima jornada: España-Georgia, Escocia-Noruega (domingo 19 de noviembre)

GRUPO B

Francia es la selección ya clasificada para la fase final. Por su parte, Países Bajos también hará lo propio si gana a la República de Irlanda. De darse esta victoria de Países Bajos, Grecia se asegurará su presencia en el play-off. Por su parte, la República de Irlanda y Gibraltar no podrán acabar entre los dos primeros puestos.

Partidos correspondientes a la novena jornada: Francia-Gibraltar, Países Bajos-Irlanda (sábado 18 de noviembre)

GRUPO C

Inglaterra es la única que ya está clasificada. Italia se encuentra con dos posibles casuísticas. Si vence a Macedonia del Norte le haría falta un empate ante Ucrania para certificar su pase, pero si no ganan a Macedonia del Norte y Ucrania puntúa quedaría fuera. Ni Macedonia ni Malta podrían aspirar a los primeros puestos.

Partidos correspondientes a la novena jornada: Inglaterra-Malta, Italia-Macedonia del Norte (viernes 17 de noviembre)

Partidos correspondientes a la décima jornada: Macedonia del Norte-Inglaterra, Ucrania-Italia (lunes 20 de noviembre)

GRUPO D

Turquía ya está clasificada y disputará su tercera Eurocopa consecutiva. Gales necesita ganar a Armenia y que Croacia pierda ante Letonia para certificar el pase, mientras que Croacia, con dos partidos, a priori asequibles, aunque haga los deberes, deberá esperar. Si los galeses ganan sus partidos, los croatas deberán probar mejor suerte en la repesca.

Partidos correspondientes a la novena jornada: Armenia-Gales, Letonia-Croacia (sábado 18 de noviembre)

GRUPO E

Albania se clasificaría en caso de que no pierda contra Moldavia o de la victoria de Polonia sobre Chequia. La pugna por el segundo lugar implica a Chequia, Polonia y Moldavia. Los checos pasarían si vencen a Polonia y Moldavia no gana su partido frente a Albania. Por su parte, Polonia está obligada a ganar. De lo contrario, o en caso de que gane Moldavia a Albania, estarían fuera. Las Islas Feroe con un solo punto quedaría eliminada.

Partidos correspondientes a la novena jornada: Moldavia-Albania, Polonia-Chequia (viernes 17 de noviembre)

Partidos correspondientes a la décima jornada: Albania-Islas Feroe, Chequia-Moldavia (lunes 20 de noviembre)

GRUPO F

Con Bélgica y Austria clasificadas, Suecia tiene la repesca prácticamente imposible y estaría casi eliminada.

Partidos correspondientes a la novena jornada: Estonia-Austria, Azerbaiyán-Suecia (jueves 16 de noviembre)

Partidos correspondientes a la décima jornada: Bélgica-Azerbaiyán, Suecia-Estonia (domingo 19 de noviembre)

GRUPO G

Hungría sellará su clasificación si no pierde frente a Bulgaria o si Montenegro no hace lo propio frente a Lituania. Serbia necesita que Montenegro no gane a Lituania y Montenegro necesita ganar para aspirar a clasificarse. Ni Lituania ni Bulgaria pueden acabar entre los dos primeros.

Partidos correspondientes a la novena jornada: Montenegro-Lituania, Bulgaria-Hungría (jueves 16 de noviembre)

Partidos correspondientes a la décima jornada: Serbia-Bulgaria, Hungría-Montenegro (domingo 19 de noviembre)

GRUPO H

Eslovenia necesita ganar a Dinamarca o empatar y que Kazajistán no gane a San Marino o que directamente Kazajistán pierda. Dinamarca necesita ganar a Eslovenia o que Kazajistán no gane a San Marino. En caso de que esto último pase o empate y Eslovenia no pierda, entrará en play-offs y no quedaría entre los dos primeros. Finlandia tendría asegurada la plaza en play-off y ni Irlanda del Norte ni San Marino pueden quedar entre los dos primeros.

Partidos correspondientes a la novena jornada: Dinamarca-Eslovenia, Kazajistán-San Marino, Finlandia-Irlanda del Norte (viernes 17 de noviembre)

Partidos correspondientes a la décima jornada: San Marino-Finlandia (lunes 20 de noviembre)

GRUPO I

Rumanía sellará la clasificación en caso de ganar o evitar la derrota frente a Israel o que los israelís no se impongan ante Suiza. Los suizos necesitan ganar a Israel y si esto pasara Kosovo se vería fuera de las dos primeras plazas. Israel, por su parte, necesita ganar a Suiza y Rumanía y que Suiza no gane a Kosovo. En caso de no ganar sus respectivos partidos se vería relegado a un play-off que tendrían asegurado. Ni Bielorrusia ni Andorra pueden acabar entre los dos primeros puestos.

Partidos correspondientes a la novena jornada: Suiza-Kosovo, Bielorrusia-Andorra, Israel-Rumania (sábado 18 de noviembre)

GRUPO J

Portugal, ya clasificada, buscará cerrar esta fase de clasificación como la única selección con pleno de victorias. Eslovaquia depende de no perder contra Islandia. Luxemburgo lo tiene más complicado: necesita vencer a Bosnia y Herzegovina y que Eslovaquia pierda. En caso de que no se den estas casuísticas, confirmará su presencia en play-off. Islandia necesita ganar para seguir aspirando a la clasificación, mientras que Bosnia y Herzegovina no puede acabar entre los dos primeros puestos, por lo que disputará play-off.

Partidos correspondientes a la novena jornada: Eslovaquia-Islandia, Luxemburgo-Bosnia y Herzegovina, Liechtenstein-Portugal (jueves 16 de noviembre)

Partidos correspondientes a la décima jornada: Portugal-Islandia, Liechtenstein-Luxemburgo, Bosnia y Herzegovina-Eslovaquia (domingo 19 de noviembre)