Bellingham abandona la concentración de Inglaterra

El inglés regresa a Valdebebas para continuar con la rehabilitación de su lesión en el hombro izquierdo Fue convocado con su país durante este parón de selecciones, pero los 'Three Lions' deciden, finalmente, liberarle

Ya se ha tomado una decisión definitiva. Jude Bellingham abandona la concentración de la selección inglesa para regresar a Madrid y continuar su proceso de recuperación de la luxación que sufrió en el hombro izquierdo frente al Rayo Vallecano.

El futbolista estaba obligado a viajar hasta Inglaterra y concentrarse en St. George's Park con el resto de sus compañeros. El Real Madrid esperaba que la decisión se hubiese tomado con más celeridad y no se hubiese retrasado más en el tiempo.

An update from St. George's Park, as @BellinghamJude and @levi_colwill return to their clubs to continue their rehabilitation.



Recover well, lads 👊