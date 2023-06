Cristiano ataca a la defensa islandesa

El delantero celebró ante Islandia su partido número 200 con la selección de Portugal "Fue un partido con muchos golpes, creo que me hicieron 12 ó 13 faltas en el primer tiempo”, afirmó

Cristiano Ronaldo vivió ante Islandia una auténtica noche mágica como gran estrella de Portugal. A sus 38 años, el futbolista luso celebró su partido 200 como internacional con honores, siendo protagonista con su gol en el 88’ que supuso la victoria de su selección para liderar en solitario el grupo J.

Una noche casi perfecta, aunque no del todo.Fiel a su carácter, el de Madeira criticó la dureza de los islandeses durante el duelo. “¿Quién me frena? Los defensas me dan palos... No estuvimos bien, pero no siempre podemos jugar como queremos”, explicó Cristiano, que insistió: “Islandia siempre jugó con un bloque muy bajo. Fue un partido con muchos golpes, creo que me hicieron 12 ó 13 faltas en el primer tiempo”.

Confianza máxima

Cristiano disputó contra Islandia su partido número 200 con la selección de Portugal, más que ningún otro jugador en la historia con un combinado nacional, y ésta es una marca que no quedará ahí, pues el propio ha transmitido que este es un "camino largo que no acabará en breve".

"Hacer 200 internacionalizaciones no es cualquier cosa. Demuestra el amor que tengo por jugar con la selección. Quiero seguir jugando, alegrando a mi familia, a mis amigos, a todos los portugueses, porque ha sido un camino largo pero que no acabará en breve", prometió. "Mientras me sienta motivado y que a todas las personas que están a mi lado le gusta mi presencia, mi participación y mi liderazgo, no renunciaré a la selección", añadió.

Por su parte, Martínez ha demostrado que seguirá contando con él: en los cuatro duelos en los que ha dirigido a Portugal siempre ha sido titular y en los dos últimos ha jugado todos los minutos. Al término del choque ante Islandia, el preparador catalán aseguró que coincidir con el jugador del Al Nassr le hizo darse cuenta del "porqué" de la excelente forma del futbolista de 38 años. "Cuando estás fuera, no conoces el secreto. Jugar hasta los 38 años, jugar los partidos que jugó... Cuando estás con él entiendes el porqué. El compromiso, su total dedicación, ese increíble deseo de ser el mejor y mejorar todos los días. Es algo que vemos en jugadores muy jóvenes", señaló.

Portugal lidera en solitario el grupo J de clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024 tras cuatro victorias, ningún gol encajado y 14 marcados, cinco de ellos obra de Cristiano Ronaldo.