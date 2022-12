Eloi Palau, millor Ciclista Català 2022: "Portem el nom de Catalunya al món"

Eloi Palau va rebre el premi de Millor Ciclista Català masculí del 2022 per la Federació Catalana de Ciclisme "És un honor. Hi ha moltíssim treball a darrere"

L'Homenatge als Campions Ciclistes va servir per a coronar a Eloi Palau (Viladrau, 24 de febrer de 1998) amb el premi de Millor Ciclista Català masculí del 2022 per la Federació Catalana de Ciclisme. Als 24 anys, l'osonenc ha aconseguit aquest 2022 el seu primer Mundial de trial absolut, disciplina en què ja havia estat campió del món júnior l'any 2016.

"És un honor. Hi ha moltíssim treball a darrere (dels resultats obtinguts), i que te'l reconegui una federació tant potent com la FCC és un orgull", explicava Palau després de la gala que el ciclisme català va viure després de la pandèmia, tot just dues setmanes després de la disputa del Campionat del Món a Abu Dhabi. "Sabia que teníem opcions. Sempre és molt complicat assolir un títol mundial, han de quadrar moltes coses. S'havia de fer. Al final ho vam aconseguir i és un somni fet realitat", explicava.

Amb aquest reconeixement, Palau aconseguia el segon premi de Millor Ciclista Català de l'any per un especialista en trial després de Sergi Llongueras l'any 2018, en què va ser subcampió del món de roda 26. “A Catalunya hi ha molt de nivell en trial i es demostra cada any en totes les categories. Portem el nom de Catalunya al món i amb tots aquests resultats posem la Federació Catalana de Ciclisme al més alt nivell", explicava.

El Campionat del Món d'Eloi Palau, a més, ha arribat en el curs en què el català s'estrena com a tècnic de trial al Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès (CTER), el centre de tecnificació de la FCC també compta amb alumnes de fons i carretera. "Estic molt content, és un centre on jo hi vaig estar com a alumne i poder-hi continuar involucrat em fa molt content. Crec que puc aportar molt als alumnes tant a nivell esportiu com personal", celebra abans d'encarar el final de temporada.