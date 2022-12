Robert Gardos, campió del prestigiós Trofeu Ciutat de Barcelona

Ha estat campió del 35è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de tennis de taula disputat al Poliesportiu La Salle Bonanova S'ha imposat a la revelació del torneig, el jove francès Alexandre Cassin

Robert Gardos s'ha proclamat brillant campió del 35è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de tennis de taula disputat al Poliesportiu La Salle Bonanova. El veterà jugador austríac d'origen hongarès ha tornat a demostrar que continua en un òptim estat de forma als 43 anys i ha alçat el seu segon títol al torneig barceloní, el qual havia guanyat per primer cop en l'edició del 2009.

En una competida final decidida en cincs sets, s'ha imposat a la revelació del torneig, el jove francès Alexandre Cassin. El palista nascut a Guadalupe fa 24 anys va acabar cedint davant la major experiència d’un Gardos que sembla viure una segona joventut, com ja va demostrar l’estiu passat quan es va penjar dues medalles al Campionat d’Europa disputat a Munic.

Per segon any consecutiu i després de la reeixida experiència de la passada edició, el Ciutat de Barcelona va comptar amb la participació de dues jugadores, les quals van ser integrades en el quadre únic de la competició. La ucraïnesa Anya Gaponova, jugadora de la UE Sant Cugat, va estar molt a prop de la sorpresa en el partit que va obrir el torneig, ja que es va avançar guanyant el primer set davant d’Alexandre Cassin i va arribar a disposar de fins a set pilotes de set en el segon, resolt finalment pel francès per 15-13 en la mànega més llarga de tota la tarda.

Tot i el 3-1 final per Cassin, el set guanyat per Gaponova entra en la història del Ciutat de Barcelona al ser el primer que s’anota una jugadora en aquestes dues edicions que el torneig barceloní ha optat pel model mixt. També bons moments va oferir la catalana Sofia-Xuan Zhang en el seu duel de quarts de final davant Robert Gardos.

Pel que fa a la participació catalana masculina, el vigent campió de Catalunya absolut, l’igualadí Joan Masip, va oposar molta resistència a Ruwen Filus; mentre que Norbert Tauler, actual subcampió de Catalunya absolut, no va poder amb el número 15 del món, Quadri Aruna.

Maribel Zamora, vicepresidenta de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, va participar en l’entrega de premis de l’acte.