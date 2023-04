Comença la temporada al Canal Olímpic

El Canal Olímpic de Catalunya (Castelldefels) ha estat l’escenari de la primera regata puntuable per al Campionat de Catalunya de motos aquàtiques en la seva modalitat de circuit La cursa ha estat convocada per a tres categories de conducció dempeus, popularment anomenades “jet” i s’ha disputat per un total de nou mànegues

El Canal Olímpic de Catalunya (Castelldefels) ha estat l’escenari de la primera regata puntuable per al Campionat de Catalunya de motos aquàtiques en la seva modalitat de circuit. La cursa ha estat convocada per a tres categories de conducció dempeus, popularment anomenades “jet” i s’ha disputat per un total de nou mànegues, tres per a cadascuna de les tres categories: Esquí GP1, Esquí GP3 i Esquí F4, aquesta darrera reservada a pilots sense palmarès.

A la categoria GP1 cal destacar la participació del Campió del Món de l’especialitat l’any 2021, Ignasi Armillas, i d’Albert Roca, que havia estat Campió d’Espanya d’aquesta categoria l’any 2012. Cap dels dos s’ha emportat el triomf, sinó que la victòria ha estat pel jove Stepan Malov, en unes disputades mànegues amb el veterà Àlex Velasco. Armillas ha finalitzat tercer i Roca quart. Cal dir, però, que Armillas ha participat amb una màquina diferent de la que utilitza en les seves intervencions al mundial.

Les mànegues de la classe GP3 han estat també molt disputades, no només per als llocs de pòdium, sinó per a aconseguir les millors posicions al mig de la taula. L’actual campió, Joan Sevil, ha finalitzat primer a dues de les tres mànegues i ha assolit la primera posició de la jornada, seguit de Malov. El veterà Salvador Canet ha finalitzat tercer aquest cop i Nil Bonich quart.

Finalment, les mànegues de la categoria F4 han resultat també molt animades. Jordi Miquel ha guanyat les dues primeres mànegues, però una caiguda a la tercera li ha fet perdre dues posicions. Tot i així, ha aconseguit el triomf de la regata. Carlos Hidalgo ha estat segon gràcies a la seva gran regularitat i Rubén Galisteo, tercer després de guanyar la tercera mànega. La retirada a la primera tanda li ha fet perdre opcions de quedar més amunt al podi.

La propera regata està prevista el dia 13 de maig al Club Nàutic Cambrils.