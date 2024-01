Ramis: "Tenemos claro que no debemos fallar"

Luis Miguel Ramis ha recordado la necesidad de 'no fallar' para poder conseguir el objetivo del ascenso. El técnico espanyolista ha insistido en la rueda de prensa previa al partido contra el Eldense que el equipo debe conseguir una línea de continuidad para poder 'abrir brecha con sus competidores'.

El partido contra el Eldense podría marcar el inicio de una racha positiva para el equipo, que lleva sin conocer la victoria a domicilio desde principios de octubre: "Sentimos la necesidad de ganar como todas las semanas, esa necesidad existe en cada semana para sumar tres puntos. Es bueno sentir esa presión", explica.

Durante la tarde de ayer saltaba la noticia de que Javi Puado se había lesionado durante el entrenamiento del equipo. El técnico espanyolista ha confirmado la lesión: "Termina el partido del sábado bien, sin ninguna molestia. Al día siguiente, viene con una pequeña molestia en el sóleo. Parece muy poquita cosa, parecida a Oscar Gil, pero le tendrá apartado dos semanas. No creemos que esté más tiempo. Queríamos ver como evolucionaba, aunque por precaución no estará con nosotros".

La lesión del delantero espanyolista deja a Martin Braithwaite como único responsable del apartado ofensivo del equipo: "Es normal que Martin lleve más goles, que esté mas cerca del gol. Tiene el talento para ser más efectivo, aunque Jofre tiene gol, Salvi también, Ketia... Pere tiene que sumar mas goles. A balón parado también podemos meter goles. Estoy convencido de que Braithwaite va a doblar los goles que lleva, está con muchas ganas de aportar. Estoy confiado en que los jugadores tengan hambre en conseguir eso eso para sumar puntos".

Sobre las posibles salidas en estos últimos días de mercado, Ramis ha sido claro: "No tengo noticias de que ningún jugador importante se pueda ir. No me consta que pueda suceder, aunque no lo descarto. Descartar cosas en los mercados es difícil, no solamente en llegadas sino también en salidas. Fran no me ha trasladado su preocupación en este sentido".

El técnico tarraconense ha podido empezar a imprimir su sello desde su llegada a Barcelona: "Los jugadores siempre han intentado adaptarse a las exigencias desde que estamos nosotros. Antes tenían otras. Cuando en los partidos van reflejando lo que queremos en los entrenamientos hace que los jugadores ganen en confianza. El jugador cada vez va interpretando mejor lo que queremos de él. Hemos ganado en agresividad, viveza, competitividad...".

Ramis ha sido preguntado por los peligros de su próximo rival, el Eldense: "Te castiga mucho si dejas que llegue con mucha facilidad al área. Hay que ser muy resolutivo, contundente. Tendremos nuestras armas ofensivas para hacerle daño al rival, es verdad que nuestra fase defensiva va a necesitar de una capacidad de concentración muy alta".