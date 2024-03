Ramis: "Ha sido un partido de Segunda"

Valoró peor la afición la actuación del Espanyol que un Luis Miguel Ramis que casi dio el punto por bueno. "Ha sido un partido de Segunda. Sabíamos que el partido iba a ser cerrado porque ellos iban a proponerlo así y que no íbamos a generar muchas ocasiones. Hemos tenido algunas oportunidades y no hemos acertado. Nos llevamos un punto y seguimos sumando”.

El Espanyol no inquietó en toda la primera parte y apenas tuvo alguna intentona en la segunda: "No damos por bueno el punto, pero los puntos no vienen solos y los rivales también juegan. Es evidente que hemos hecho cosas mal, sobre todo en la primera parte. Por este motivo, hemos introducido cambios al descanso que han permitido que tuviéramos opciones de ganar".

"Queríamos darle ritmo"

Sobre sus planteamientos algo más rígidos, Luis Miguel Ramis argumentó que "planteamos el partido para dar ritmo y encontrar asociaciones rápido. Esta semana, hemos incidido bastante en eso porque sabíamos que sería difícil generar peligro si no circulábamos con velocidad. El equipo lo ha intentado, pero no ha sido preciso”.

Por último, sobre la posición en la que se encuentra el Espanyol, el técnico indicó que "estamos en una posición a la que nos ha costado llegar y queríamos tres puntos para mantenernos ahí. En la próxima semana, iremos a buscarlos a Alcorcón para ver si conseguimos un resultado que nos permita estar donde queremos”.