Ramis: "Confío en contar con algún fichaje más"

El Espanyol visita el campo más complicado de LaLiga Hypermotion en su primer encuentro liguero de 2024. La revelación de la competición de plata, el Racing de Ferrol, recibe al conjunto blanquiazul en el fortín de A Malata, donde el conjunto gallego sigue sin perder en liga.

Pese a la dificultad del encuentro y la mala dinámica con la que el Espanyol acabó el 2023, Luis Ramis se ha mostrado optimista con su equipo de cara al primer encuentro liguero de 2024: "Veo al equipo con fuerza y energía para dar ese paso adelante. Tenemos que luchar por todos los puntos".

La exigencia en el Espanyol en la competición de plata siempre es máxima. Tras los malos resultados con los que el equipo acabó el año y la derrota contra el Getafe en Copa, las dudas y las críticas no han desaparecido en el entorno perico. Sin embargo, parece que no es un aspecto que le preocupe demasiado a Ramis: "He estado en equipos con más relevancia y más trascendencia. Para ser jugador o entrenador del Espanyol tienes que saber aguantar todas las exigencias puestas en ti. Hay cierto pesimismo entorno al club por el nivel exigencia. Todo lo que no sea ir primeros va ser un problema", aseguró el técnico del Espanyol en la rueda de prensa previa al partido contra el Racing de Ferrol.

En lo que afecta al mercado invernal, Luis Ramis se ha mostrado optimista en contar con algún refuerzo: "El mercado está abierto y la directiva y el cuerpo técnico está en contacto permanente. Confío en que a final de mercado podamos contar con algún recurso más".

Visita complicada

Además, Luis Ramis también ha aprovechado para elogiar la temporada que está realizando el Racing de Ferrol de Cristóbal Parralo: "Es un equipo fuerte, con buenos ritmos de circulación y mucha confianza. Es un equipo completo y difícil a nivel defensivo, se están haciendo muy fuertes en casa con su afición".

En cuanto a las bajas y altas del conjunto blanquiazul, Ramis ha asegurado que “Cabrera está bien y viaja. Víctor Ruiz también. Melamed sigue de baja y Óscar está sancionado. Los demás están todos disponibles”. A lo que, posteriormente, ha añadido que "la ausencia de Ramón Ramos es una decisión técnica. No hay otra razón por la que se haya quedado fuera".