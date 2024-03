Omar El Hilali: "La gente quiere que vayamos primeros, que ganemos por diferencia..."

La temporada de Omar El Hilali está siendo uno de los grandes brotes verdes del RCD Espanyol esta temporada. El canterano espanyolista se ha asentado en el primer equipo blanquiazul en una de las temporadas más complicadas para la entidad de los últimos tiempos, un jugador que representa el cambio de rumbo en la estrategia del Espanyol centrada en promocionar a sus jóvenes jugadores.

El jugador ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido contra el Alcorcón para explicar las ambiciones del equipo para conseguir el ascenso: "Nosotros cada partido salimos a por los tres puntos. Tenemos un plan, intentamos cada partido acercarnos lo máximo posible a ello. Habrá días que salga mejor, otros peor... aunque tenemos que sacar los tres puntos de una manera o de otra. Contra el Alcorcón no será de otra manera. Conseguimos la victoria en Eibar, aunque llevábamos tiempo fuera sin ganar", explicó.

Preguntado sobre si el vestuario tiene dudas sobre conseguir volver a primera división, Omar no tiene dudas: "En el vestuario no tenemos ninguna duda, las dudas las tendrán la gente, aunque nosotros como equipo sabemos cuál es el objetivo y cada día trabajamos para estar más cerca de ello".

Sobre su estado de forma, el blanquiazul se muestra confiado: "Me siento al 100%, estoy volviendo a encontrar mi mejor versión. El cambio de salida de tres conmigo de carrilero me ofrece más atacar, estar en área rival... me libera para estar arriba. Con ese sistema estamos más protegidos atrás, vamos a muerte con ese esquema".

El Alcorcón es un equipo que necesita también los tres puntos para salir del descenso, aunque para Omar el Espanyol tiene mayores urgencias: "El mensaje es que tenemos que ir a por los tres puntos desde el primer minuto. El Alcorcón lo necesita, aunque nosotros lo necesitamos muchísimo más para acercarnos lo máximo al objetivo. Seguiremos el plan de partido que nos ofrezca el míster, iremos a muerte con él porque lo principal aquí es el objetivo común: el ascenso", explicaba.

A pesar de haber encadenado una buena racha de resultados, la afición espanyolista sigue albergando muchas dudas de que el equipo sea capaz de conseguir el ascenso a final de temporada: "El objetivo es común, es nuestro, de la afición. Es entendible que la gente esté ansiosa, quiere que vayamos primeros, que ganemos de mucha diferencia, que pasemos por encima de todos los equipos... aunque la segunda división no es así. Es una categoría muy difícil, estaremos hasta el final ahí, aunque estamos convencidos de que al final se conseguirá el objetivo. Ya sea en casa o fuera, siempre estamos agradecidos a la afición. Nunca nos dejan de lado, a todos los lados que vamos están con nosotros. Independientemente de lo que pase, les estamos agradecidos", resaltaba.

El Espanyol visita Alcorcón este domingo en una auténtica final para conseguir el ascenso. El equipo espanyolista debe recuperarse del triste empate contra el Huesca en el Stage Front la pasada jornada en un partido donde deben conseguir los tres puntos como sea.