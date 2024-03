Braithwaite deja abierto su futuro: "No pienso tan lejos"

Martin Braithwaite es el máximo goleador de LaLiga Hypermotion con un total de 17 dianas. El delantero danés ha cogido totalmente la responsabilidad ofensiva del Espanyol, convirtiéndose en el referente del equipo dentro del terreno de juego.

Ha cambiado mucho la situación del internacional con Dinamarca en el club blanquiazul. En verano, abandonó la disciplina del Espanyol con la intención de dejar el equipo. A pesar de eso, el director deportivo del club, Fran Garagarza, supo controlar al jugador y le convenció para que formara parte del proyecto deportivo 'perico'.

Braithwaite es uno de los delanteros con más calidad de la categoría y en una entrevista al medio danés 'TV2 Sport' se pronunció sobre su posible futuro en el RCD Espanyol. "Al menos estaré allí hasta este verano. Pero no pienso tan lejos. La temporada actual me lleva toda mi atención", aseguró el futbolista.

Además, el atacante tiene claro el objetivo colectivo e individual: "Creo que está bastante claro que el ascenso es increíblemente importante tanto para el equipo como para mí personalmente".

Sobre su excelente momento de forma, Martin aseguró que nunca antes había estado mejor: ¿Si he estado mejor de lo que estoy ahora? No. Va muy bien. Siempre estoy tratando de construir y mejorar cada día y en este momento estoy en muy buena forma. Siempre he sido una persona con mucha ambición. Y al final, no tienes tiempo para sentir lástima por ti mismo".