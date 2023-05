El mensaje de Chen Yansheng a la afición del Espanyol

"Querida afición. Lo sentimos, os hemos fallado", ha asegurado el propietario del club blanquiazul El Espanyol confirmó su descenso empatando en Mestalla ante el Valencia

Tras el descenso ya confirmado después de empatar ante el Valencia cuando tenían el partido ganado, ahora llega el momento de lamentarse y de pedir perdón. Algunos jugadores lo han hecho y ahora le ha llegado el turno a Chen Yansheng, uno de los grandes culpables de este descenso a Segunda División.

El propietario del club ha querido expresarse ante la afición a través de un vídeo difundido por la cuenta oficial del Espanyol en el que, por encima de todo, pide perdón a todo el espanyolismo: "Querida afición. Lo sentimos, os hemos fallado y sabemos que nada de lo que digamos ahora podrá calmar vuestro dolor".

Además, Chen Yansheng ha asegurado que "hemos luchado y hemos creído en alcanzar el objetivo hasta el último momento, pero no lo hemos conseguido. Desde el Consejo de Administración del Espanyol queremos pedir perdón y asumir toda nuestra responsabilidad en un desenlace que no os mereciaís. Es un momento de profunda tristeza. Volver a Segunda es un golpe duro. No hemos aprendido como deberíamos haberlo hecho".

Por último, el propietario blanquiazul indicó que "es momento de analizar la temporada y hacer autocrítica. Sabemos que el club no ha estado a la altura. Podemos aprender del pasado para iniciar un camino para volver a donde debemos estar por historia. Un perico no se rinde ni se rendirá".